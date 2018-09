Un año de la tragedia y el dolor sigue

Otavalo. “Nada volvió a ser lo mismo desde aquel 24 de septiembre”. La frase la dice Luis Espinosa, uno de los sobrevivientes del aquel fatal accidente de tránsito suscitado hace un año en el redondel de González Suárez.

Aunque ya se dictó sentencia contra una persona implicada por el accidente; las reparaciones económicas aún llegan. Para esta semana se tiene previsto realizar una reunión entre los afectados para reclamar por las indemnizaciones.

El 14 de marzo pasado, Verónica Burbano, la jueza que llevó adelante la investigación dictó una condena de 5 años para Joffre C, a quien se lo acusó de ser la persona que manejaba el bus en el momento del volcamiento.

Palabras. EL NORTE intentó hablar con Joffre C, quien se excusó por un nuevo proceso judicial que enfrenta. Según dijo extramicrófonos, un grupo de familiares está apelando su condena y exigiendo las reparaciones económicas.

“Lo que me pasó es una prueba más que Dios me puso en mi camino”, explicó el PPL quien no quiso profundizar más sobre el accidente.

El pasado 24 de septiembre de 2017, la unidad 10 de la cooperativa San Gabriel que cubría la ruta Quito-Ibarra-San Gabriel perdió pista y luego se volcó. El percance dejó como resultado 14 personas fallecidas y 42 heridos.