¿Vas a ir a la piscina? Piénsalo dos veces...

Lo has notado y seguro que creías que tenías la respuesta. Los ojos te pican y se te ponen rojos después de darte un baño en la piscina. Y lo achacabas al cloro que tiene el agua... Pero no, o al menos no sólo. La realidad es mucho peor.

El Doctor Michael Beach, director adjunto del programa de Agua Saludable de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos, ha dado la respuesta. El picor se debe a la unión del cloro, la orina y el sudor presentes en la piscina.

“El cloro se une con todas las sustancias que intenta matar en nuestros cuerpos y crea esos químicos irritantes. Eso es lo que irrita los ojos: la unión del cloro con la orina y el sudor”, afirma el experto, quien asegura que es falso que exista un liquido azul que muestre cuándo una persona se orina en la piscina. “Eso es sólo para asustar a la gente”, admite.

“No importa lo que tus padres pueden haberte dicho. No hay ninguna química mágica que cuando se añade a una piscina revele la presencia de orina en el agua produciendo una nube de colores brillantes”, afirma.

Pero Beach quita importancia a todo lo anterior. Afirma que con una simple ducha tras el baño te puedes librar de toda esa suciedad que puede haber en el agua y que podría causar alguna enfermedad. Y con una ducha previa evitas meter en la piscina lo que no debes. ¡Así que ya sabes!