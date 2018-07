$!Hincha dice que Messi es un “alienígena” y muestra su tatuaje

Ya lo han dicho varios futbolistas y expertos en el tema, “La pulga” realiza maniobras en la cancha calificándolas como fuera de este mundo. Con esta justificación, Rodríguez no pudo evitar retratarlo en su piel.

“Ni bien me mandó el modelo, acepté de una. Quería mostrar que Leo no es de este planeta, ni de esta galaxia, ni de este país. Y me pareció una buena forma de retratarlo, ser contemporáneo a Leo es emocionante”, dijo Rodríguez