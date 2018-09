La virgen de El Carmen acompañará a María Magdalena Pavón a su última morada

Ibarra. “No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto nos veremos, unidas al Señor”, es la canción que entona Gloria María Piedad Pavón. No canta llorando, lo hace alegre, porque dice que así es el mejor homenaje para la última despedida a su hermana María Magdalena, de 77 años. Cantarán durante el velorio en la casa comunal de Chalguayacu y luego en el sepelio, en el cementerio de Juncal.

Un vestido morado y un velo del mismo tono fue el uniforme que lucieron las Tres Marías en Semana Santa. Con esta vestimenta, un escapulario de la imagen de la virgen de El Carmen y cubierta con granos de arroz descansará para siempre María Magdalena.

Se apagó la voz de María Magdalena Pavón por una complicación en su salud, a causa de la diabetes que padecía. Ella era una de las integrantes de Las Tres Marías, agrupación que nació en la comunidad pimampireña de Chalguayacu.

Desde hace un mes, María Magdalena sufría un fuerte dolor de la pierna. “Querían amputarle la pierna, pero no dejamos que hagan eso. Mi hermana decía que ya quería descansar. Siempre me llamaba y me decía: ya me voy. Tenemos que aceptar lo que Dios mande... ahora mi hermana descansa en paz, el dolor de la pierna no le dejaba dormir”, afirma su hermana Gloria María.

Las Tres Marías iniciaron con participaciones en eventos religiosos. Luego se dieron a conocer entonando música, especialmente nacional, imitando con sus voces los sonidos de una trompeta (María Gloria, primera voz), un bajo (María Magdalena) y un clarinete (María Rosa). En una declaración anterior para Diario EL NORTE, María Rosa recordó que el talento musical lo heredaron de su madre Lucrecia. “La oíamos y cantábamos”, mientras su padre formaba parte de la banda mocha.



En 2012, el Ministerio de Cultura declaró a Las Tres Marías como Patrimonio Vivo del Ecuador.



En 2014, recibieron un homenaje en el Centro Intercultural de Juncal.



María Gloria Piedad, María Magdalena y María Rosa Elena están inmortalizadas en esculturas elaboradas por Alice Trepp, imágenes que estuvieron expuestas en el Centro Cultural de Ibarra, desde enero hasta mayo de 2018.



Cuando la muestra se inauguró, María Gloria y sus hermanas no ocultaron su emoción al verse reflejadas en esculturas que parecían de carne y hueso. “Me siento bien alegre, parece que va a ser la despedida”, dijo Gloria con una mezcla de nostalgia y felicidad. María Magdalena lucía emocionada, pero también algo cansada, afirmaba que le aquejaba la diabetes, pero eso no fue impedimento para que, junto a sus hermanas, brindara un espectáculo de calidad, como siempre lo hacían.



Las Tres Marías no desaparecerán, el legado de María Magdalena lo seguirá María del Carmen Carabalí, hija de María Rosa, quien se sumará al grupo para que nunca deje de brillar, aunque ahora una de ellas brillará desde el cielo. Forman parte del disco de Taitas y de Mamas, las leyendas vivas del origen. Se consagraron como un legado cultural y patrimonial único.