La interculturalidad en el país... es realidad incierta

Desde lo semiótico... los rituales

En términos semióticos, los rituales no han sido debidamente incorporados a la cultura de raigambre hispánica, pues no han sido interiorizados por esta. En tales condiciones, no se puede hablar de una respetuosa traducción cultural. La interculturalidad es un proceso comunicacional donde prima el diálogo y no los simples contactos. Para explicar la poca interculturalidad en el caso de Ecuador se han utilizado varias definiciones.