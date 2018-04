Falta de docentes afecta a estudiantes

Sin marcos

URCUQUÍ. Unidades Educativas que pertenecen al Distrito 10D01 Ibarra-Pimampiro no cuentan con docentes porque muchos de ellos han decidido retirarse de su vocación o han sido reubicados. Esto causó problemática en muchas instituciones, especialmente en la Unidad Educativa ‘‘Buenos Aires’’ y en la Unidad Educativa de Educación Básica ‘‘Eloy Alfaro’’, ubicadas en el cantón Urcuquí.

En enero, un equipo de Diario EL NORTE visitó la parroquia de La Merced de Buenos Aires, en la que presenció la molestia de los padres de familia quienes se habían concentrado en la plaza para denunciar la falta de docentes en la única institución educativa de la parroquia.

Días después, un grupo de padres y madres de familia mantuvieron un diálogo con Marco Monroy, Director Distrital 10D01, quien manifestó que para el segundo quimestre, se designarán docentes a este sector. ‘‘Hasta ahora no ha llegado ningún profesor’’, dijo Mariana Andrade, presidenta de la Unidad Educativa, quien se siente preocupada por los estudiantes que durante mucho tiempo no han tenido docentes y van a terminar el año sin conocimientos.

De igual manera, los padres de familia de la Unidad Educativa de Educación Básica ‘‘Eloy Alfaro’’ de la parroquia de San Blas, manifestaron su preocupación ante las respuestas emitidas por el Distrito. Según Rosa Calderón, presidenta del Comité de Padres de Familia, el problema se suscitó desde que las autoridades hicieron el compromiso con la comunidad sobre la construcción de una nueva Unidad Educativa que acogería a estudiantes de la parroquia y sus comunidades.

No se ha visto ningún avance. ‘‘Nuestra institución no cuenta con un espacio físico apropiado, para recibir a muchos estudiantes’’, dijo la presidenta. La unificación de las escuelas y la doble jornada ha ocasionado que los adolescentes se dediquen al consumo de drogas, alcohol y en muchos de los casos no llegan a sus casas. ‘‘Este conflicto ya se dio el año anterior y ahora también’’, expresó la representante, quien pide a las autoridades pertinentes dar una pronta solución a esta problemática. Martha Vargas, madre de familia del Quinto Año de Educación Básica Paralelo ‘‘B’’, expresó que desde el anterior mes, los niños de este grado no cuentan con un profesor/a.

Por lo que acudieron al Ministerio de Educación a solicitar un seguimiento del oficio dirigido al Director Distrital de Educación 10D01 Ibarra-Pimampiro (12 de enero de 2016), en el que piden la reposición de un Docente, la designación de un Director Titular y un Conserje para la institución.

Sin embargo, el 19 de enero, Monroy emitió un oficio indicando que los docentes ganadores del proceso QSM3 deben terminar el año lectivo para ser reubicados en las Instituciones Educativas donde fueron triunfadores. Los padres de familia exigen al Gobierno Nacional cumplir con lo que promulga la Constitución en la que se garantiza una educación de calidad. Diario EL NORTE buscó la versión del Director Distrital, y desde Comunicación informaron no poder atendernos.