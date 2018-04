El Presidente Visitó Yachay

Sin marcos

El Presidente de la República, Rafael Correa, visitó esta tarde la Universidad de Yachay. Allí mantuvo un almuerzo con los estudiantes y docentes, a quienes instó a estudiar con mayor ahínco y a trabajar más que nunca, de manera que lo antes posible se cristalice este proyecto, que era inimaginable hace algunos años. CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Afirmó que el futuro está en el talento humano, la ciencia y a tecnología mediante la capacidad de innovación. “Yachay ya está transformando al Ecuador, ya está en el mapa mundial” y dijo el Mandatario y garantizó a los estudiantes “nadie tocará nuestra Yachay”. El Primer Mandatario aseguró que por hacer daño al Gobierno, hay quienes no fijan límites con tal de lograrlo. Esto en referencia a las opiniones inoportunas que hizo el exrector de Yachay, Fernando Albericio, quien hizo cuestionamientos de índole administrativo a la universidad. “Hay que ver el costo beneficio para tener una universidad, por supuesto que hay que invertir y el beneficio ya está siendo y será más que compensatorio a lo que hemos invertido”, aseguró frente a los cientos de estudiantes y docentes que participaron en el almuerzo. UNIVERSIDAD José Andrade, rector de Yachay agradeció al Jefe de Estado por el compromiso brindado a este proyecto. “A Yachay no lo para nadie, nosotros estamos más convencidos que nunca de lo que estamos haciendo”, sentenció y mencionó a los 600 estudiantes y más de 60 docentes que son parte de este sueño educativo. Aseguró que la meta es seguir adelante para convertir a esta universidad en la mejor de Latinoamérica. Charlotte Berrezueta, estudiante de Yachay, contó que esta es una de las aventuras más grandes de su vida, pues no solo estudia en esta gran universidad, sino que la experiencia le aportó vivencias académicas y personales. Para ella, un deseo trascendental es dejar el nombre del país en alto, por lo que seguirá luchando para que Yachay sea algún día la mejor universidad de Latinoamérica y del mundo. “Agradecemos al Presidente por ser el fundador de estas experiencias y aventuras que marcarán nuestras vidas para siempre”, dijo la joven, oriunda de Galápagos, cuya aspiración es estudiar nanotecnología.(IR)