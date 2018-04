Arturo Villavicencio: No le veo a Yachay futuro ni razón de ser

Sin marcos

Arturo Villavicencio, expresidente del extinto Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, Conea, explica su criterio sobre lo que sucede en Yachay Tech, universidad de la que rechazó ser su rector cuando se lo ofrecieron.



¿Por qué no aceptó ser rector de Yachay?

Porque no estaba de acuerdo con el enfoque y con los lineamientos de ese proyecto que ha creado universidades, cuando en el informe que realicé del exConea hablaba del exceso de universidades, por eso me pareció muy contradictorio. Lo que yo sugería y proponía es que en lugar de invertir en una nueva universidad, se fortalezca y se promuevan las universidades que tenemos en el país. En el informe del Conea decía que las universidades tienen que mejorar mucho. Hablaba de la precaria infraestructura de las universidades en términos de laboratorio, de bibliotecas. Con mucha menor inversión y dinero se podría obtener resultados, se podría mejorar mucho la calidad de la educación superior y en plazos más cortos.

¿Existe una solución ante este problema?

Es el momento para realizar un debate, un diálogo muy abierto, a muy alto nivel con las universidades, el sector público, privado, de qué orientación darle a ese proyecto en el cual ya se ha invertido una cantidad apreciable de dinero. Podría quedar como un gran centro de investigación en temas prioritarios para el país sobre problemas ecológicos. Eso podría ser una reconversión. Un centro de posgrado del sistema universitario del país, que no funcione aparte de las universidades. No le veo. por el momento, futuro ni razón de ser.

¿Y qué hacer con los más de 600 estudiantes que están en Yachay Tech?

Ese es un problema bastante grave. Se podría terminar con la primera promoción y distribuirlos en otras universidades del país, de acuerdo con los intereses, a las conveniencias y al origen regional o provincial de los estudiantes.

¿Se siente perseguido por estar en contra del proyecto?

No me siento perseguido. Me están investigando toda mi vida privada, mi declaración de impuestos, los ingresos que he recibido. Mi vida ha sido muy recta; a veces siento que quieren molestarme, pero estoy tranquilo como profesor en la Universidad Andina.

¿Por qué dijo que Yachay va a matar la investigación?

Somos un país muy pequeño, con una investigación todavía incipiente y escasa y si se quiere concentrar la investigación en un solo sitio indudablemente las universidades ya lo están sintiendo y van a tener muchísimos menos recursos para realizar sus programas de investigación. No va a haber dinero. Esta universidad afecta a todo el sistema de educación superior.

¿Cómo incide el manejo a Yachay Tech por parte de la Comisión Gestora?

Esta Comisión no puede funcionar a control remoto. Me parece grave por el hecho de que hayan recibido un salario a tiempo completo y, además, viáticos. La Contraloría tendrá que pronunciarse al respecto.

¿Cuál es su criterio de Ikiam, Unae y la Universidad de las Artes?

Eso es peor. El daño que hacen al sistema universitario es bastante grande porque con la creación de esas universidades lo único que se hacen es cercenar las áreas del saber. Las facultades de Pedagogía y de Ciencias de la Educación están muy debilitadas y en universidades están cerrando esas facultades.

¿Deben reestructurarse organismos como el CES, el Ceaaces y la Senescyt?

Creo que sí. Se ha visto que prácticamente todas estas instituciones han perdido sus autonomías. Son prácticamente dependencias de la Secretaría de Educación Superior. Autoridades universitarias no tienen muy claro cuáles son las funciones de la Senescyt, del CES, del Ceaaces; todo ha llevado a una desinstitucionalización del sector educativo. Una reforma a la ley de Educación Superior es indispensable.

¿La depuración de universidades fue efectiva?

La depuración se quedó corta. Debieron haberse suprimido las extensiones universitarias. Eso debería haber sido la base para un proceso de mejoramiento de la calidad. Ahora, con el Ceaaces, tenemos una universidad doblegada; los profesores están dedicados a llenar cuadros...