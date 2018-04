Héctor Rogríguez: “Yo no aspiro ser rector de Yachay Tech”

Sin marcos

Detalles Categoría: Urcuquí Publicado el Viernes, 07 Agosto 2015 11:05 Escrito por Danilo Moreno Visto: 926

Hector Rodríguez antes de su recorrido por el Parque Tecnológico dialogó con Diario ELNORTE, para abordar temas coyunturales de una de las universidades emblemáticas del país, Yachay Tech.

¿Usted ahora es parte de la Comisión Gestora de la Universidad Yachay?

Sí, mire el gerente de la Empresa Pública es parte de la Comisión Gestora, en la medida en que es deseable una coordinación interinstitucional, amparada en el decreto de la creación de la Empresa Pública cuya misión es coordinar las actividades y administrar el parque tecnológico.

¿Pero... por qué no apareció su nombre hasta antes de estos días en esa comisión?

Porque siempre mantuvimos una coordinación de carácter informal, no institucionalizada a ese nivel, pero ahora hubo la necesidad de reformar el decreto de la designación de los miembros de la Comisión Gestora, para lograr una simbiosis más profunda. Eso es muy saludable para todos. Cabe recordar que nunca estuvimos ocultos.

¿Héctor Rodríguez es parte de la comisión y por tanto podría ser el nuevo rector de Yachay?

No, de ninguna manera, la labor en torno a nuestra designación al interior de la comisión es netamente para la coordinación. Mis funciones como gerente de la Empresa Pública Yachay no me permiten asumir más que esa labor de coordinación. Mis méritos son más como gestor público que como académico. No tengo la intención de convertirme en rector de ninguna universidad.

¿Su opinión sobre las últimas declaraciones de Fernando Albericio?

Respeto mucho a Fernando Albericio como ser humano, pero no comparto en lo absoluto sus opiniones. Las declaraciones del exrector muchas de ellas son imprecisas. Otras se autoflagelan en su carácter de administrador de la universidad. Recordemos que él votó a favor de todas las decisiones de las cuales ahora aparenta denunciar.

¿El exrector de Yachay aprobó todo lo que ahora denuncia?

Mire, esas decisiones fueron argumentadas por el exrector, luego votó a favor de ellas, para posteriormente instrumentarlas y firmar los procesos. La Comisión Gestora es la máxima autoridad de la universidad así como lo es el Consejo Académico, Universitario o Politécnico en otras universidades, pero no es el órgano ejecutivo, el órgano ejecutivo pasa por la responsabilidad del rector.

¿Yachay merece una auditoría?

Mire, de todas maneras hay entidades como la propia Contraloría que está trabajando de una manera muy seria y muy profunda para establecer las responsabilidades legales en caso de que existieran. Tanto en actos administrativos como financieros. Nosotros siempre hemos estado y seguiremos estando abiertos a cualquier evaluación de ese tipo.

¿Yachay Empresa Pública ha sido evaluada por la Contraloría?

Claro, nosotros como Empresa Pública pasamos el examen de Contraloría que lo hizo en el 2013. Ese examen se lo hizo incluso con la auditoría externa.

¿Existen salarios muy altos en Yachay?

No, ya que el promedio de lo que gana el rector en las universidades de los Estados Unidos es tres veces más de los salarios que se estarían pagando no en Yachay sino en el país.