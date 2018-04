Enrique Ayala Mora: Universidad Yachay debe replantearse

Sin marcos

Publicado el Lunes, 03 Agosto 2015

El rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, el ibarreño Enrique Ayala Mora, opina que las denuncias del exrector de Yachay Tech, Fernando Albericio, solamente confirman lo que ya varios académicos ecuatorianos sospechaban, principalmente Arturo Villavicencio, uno de los científicos más importantes del Ecuador, pero no existían evidencias.

CRÍTICA. Sobre Yachay, Ayala Mora precisa que se sospechaba que había despilfarro, mal manejo y un concepto completamente ajeno a la visión universitaria ecuatoriana y latinoamericana, al concebir esa institución. “Las opiniones de este caballero español (Albericio), que solo las hace públicas cuando lo han cancelado, se quedan cortas; porque el problema no es que se ha nombrado a cuatro personas para que dirijan, tres de las cuales viven en Estados Unidos ganando latisueldos, y que no se entienden entre ellos; el problema es que la concepción misma, tanto de esa llamada universidad y peor aún esa Ciudad del Conocimiento es insostenible; es una tomadura de pelo al pueblo ecuatoriano y, sobre todo, al pueblo de Imbabura”, enfatiza. Ayala Mora considera que Yachay comenzó mal al iniciar con alumnos de pregrado, pues dice que los centros de excelencia, en el resto del mundo, comienzan siempre con posgrados. Agrega que, desde el principio, “a Rafael Correa se le ocurre hacer un experimento condenado al fracaso; eso se lo dijo desde el principio; ahí no hay solo irregularidades, hay un problema de estructura que se está revelando actualmente”.

Ayala Mora, hace 25 años, inició la formación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Afirma que lo hizo con el equipo adecuado, conformado por académicos ecuatorianos y del área andina. “Hemos levantado un proyecto que acaba de ser calificado como uno de los más importantes de América Latina”. En la institución laboran alrededor de 140 profesores ecuatorianos y 90 del exterior, que viven en Ecuador y han comprometido su vida con el país. Nosotros tenemos autoridad moral, experiencia para decir cómo se puede hacer una universidad y sabemos que lo que están haciendo en Yachay no es un proyecto viable”, enfatiza. Asegura que lo ocurrido es una falta de respeto a científicos ecuatorianos y que la Ciudad del Conocimiento no va ni para atrás ni para adelante”.

Sobre las otras universidades emblemáticas, (UNAE, de las Artes e Ikiam) Ayala Mora dice que existe un “despiste monumental, “un despilfarro criminal y mal manejo y deberán replantearse”.

¿EXISTE SOLUCIÓN? El historiador y catedrático ibarreño considera que es necesario empezar desde cero. Piensa que es necesario redimensionar radicalmente el proyecto. “Eso lo dijo Arturo Villavicencio (expresidente del Conea); a él le propusieron que dirigiera Yachay y les dijo no, que no va a funcionar”. Opina que el camino a la solución es replantear el proyecto, hacerlo más proporcional a la realidad ecuatoriana y más sustentable, con académicos ecuatorianos que existimos con titulaciones en las más importantes universidades del mundo. “No necesitamos traernos unos cuantos astronautas que ganan latisueldos y que no se ubican en el país”, enfatiza. Considera que es necesario tener más confianza en las instituciones ecuatorianas “por qué no apostamos a robustecer la universidad del Carchi, la Técnica del Norte, a la escuela Politécnica Nacional, la primera escuela politécnica de América Latina, a la que no le han dado posibilidad de desarrollar una serie de cosas que no saben qué hacer en el famoso Yachay”, finalizó Ayala Mora.

OPINIÓN. “Algo apesta en Yachay” titula el artículo de opinión de Carlos Arcos, exrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, publicado en el portal web de La República en el que manifiesta que Fernando Albericio, exrector de Yachay, “ha destapado el sumidero de aguas negras del proyecto estrella de la RC (revolución ciudadana)... Lástima que Albericio lo hace luego de ser defenestrado de su cargo en esa universidad”. Comenta que Albericio, señala que hay profesores que no cumplen con lo establecido en el Decreto 247, de contar con cien publicaciones indexadas para ganar entre 13 400 y 15 000 dólares. ¿Quiénes son esos profesores? ¿Por qué se los contrató? ¿Está, entre estos profesores, el señor Jaques Ramírez, hermano de René Ramírez, Secretario de Educación Superior y Presidente del Directorio de Yachay? ¿Todos tienen títulos de PhD? Son preguntas inevitables y que requieren una respuesta. Es sorprendente que en la página Web de Yachay TECH no se exhiban, in extenso, las hojas de vida de los docentes. El nuevo rector, que es juez y parte de todo el berenjenal, en lugar de amenazar con juicios a quién ha destapado el sumidero, debería esclarecer los hechos. El Ecuador ha invertido muchos recursos en el proyecto Yachay”, enfatiza Arcos.

Posición de la Senescyt sobre Yachay

En un comunicado de prensa, publicado en la página web de la Senescyt, se explica que la Comisión Gestora de Yachay Tech, durante estos 15 meses, ha trabajado con científicos de renombre internacional, entre ellos varios Premios Nobel, a través de alianzas estratégicas que lograron comprometer colaboraciones por más de diez millones de dólares para Ecuador, en proyectos de investigación científica de punta.

En una entrevista publicada en diario El Comercio, René Ramírez sostiene que la Comisión tiene un rol de conectarnos con el mundo. “Debemos tener claro que nuestros sistema de educación superior no tiene los niveles de comunicación que debería tener. Las ciencias no tienen fronteras... El rol que juega es evaluar el pénsum, conseguir profesores para Yachay, pero sobre todo traer investigadores...”, afirma.