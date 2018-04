Auki Tituaña: ‘El alcalde Cevallos solo miente’

Sin marcos

El exalcalde de Cotacachi, Auki Tituaña fue señalado por el actual burgomaestre Jomar Cevallos como “uno de los más afectados por la actualización de catastros municipales”, aduciendo que “se le acabó el negocio y la navidad”, en clara alusión a la compra y venta de terrenos que, presumiblemente, según Cevallos, generan “un negocio redondo”.

Tituaña respondió a esas acusaciones en el programa “Pulso Informativo” de radio Los Lagos”.

¿Qué responde usted?

Tengo una respuesta contundente a las mentiras de una autoridad como es Jomar José Efrén Cevallos Moreno a quien lo conozco muy bien porque él se sumó a la primera campaña de Pachakutik en el año 1996 y fue jefe de campaña de las participaciones mías, en efecto lo conozco en sus virtudes y más en sus defectos. El alcalde solo miente.

¿Usted salió bien librado?

Por la Contraloría he sido examinado más de una vez y hemos salido con los resultados positivos, con reconocimiento ciudadano y además con premios conseguidos a nivel nacional e internacional y posiblemente, a Cevallos le duele ese tema.

¿Qué le desea al alcalde?

Nosotros le deseamos que le vaya bien, pienso que está empezando, fue su sueño, su aspiración, tenía sus inclinaciones hacia la política y por eso una frase que yo utilizo para los detractores y mentirosos es: “le pido a Dios que le dé el doble de lo que nos desea a nosotros”.

¿Se reúne con comerciantes de la 10 de Agosto?

Los moradores y comerciantes de la calle 10 de Agosto, preocupados por la crisis que atraviesan, con créditos pendientes, disminución de producción y ventas, me pidieron una opinión y nos reunimos en la Sociedad de Artesanos y no en un restaurante. En eso miente.

¿Quién le invitó?

Fue la directiva de doña Charito Rueda, me llamó y me invitó para conversar, pero no es ningún pecado si atiendo a los ciudadanos.

¿Se han unido CREO y PAIS en Cotacachi?

Esa es otra mentira más. Yo con los señores Alberto Anrango y Pedro de la Cruz no me sentaré a tratar ningún tema por más delicado que sea para Cotacachi, porque también les conocemos y sé que con ellos no podemos llegar a ningún entendimiento.

¿Qué propone usted?

Que hagamos un pacto social por el diálogo, por la búsqueda de soluciones, pero si la sinrazón se impone y se cree que se afecta a los capitalistas de la 10 de agosto, según los calificó el alcalde, me parece que está muy equivocado.

¿Tenía un proyecto similar?

En el año 1996, en la primera Asamblea Cantonal se discutió esa tesis, siempre la semipeatonización, porque se necesita que fluyan los vehículos y más del turista que llega a Cotacachi, igual hubo voces de oposición, que iba a correr sangre y que no van a permitir.

Se habló de valores...

Imagínese, da valores absurdos de 60 000 dólares el costo de la regeneración urbana, yo les pido que vayan a los archivos y vean que 60 mil dólares solo costaría los trabajos de soterramiento para el alumbrado público, pero eso es otra mentira del alcalde.

¿Con la actualización de catastros se le acabó el negocio y la navidad?

Le doy una mala noticia al señor Jomar Cevallos. El negocio se consolida, va para largo y espero que hayan buenas navidades para la familia, para quienes trabajan conmigo, para Cotacachi, porque los proyectos que impulso en Imbabura y el país van a continuar.

¿Usted incursionó en el negocio inmobiliario??

Ciertamente yo incursiono en el tema inmobiliario (tiene la inmobiliaria Allpa) y de bienes raíces, luego de salir de la alcaldía. Tengo un fraccionamiento aprobado el 30 de septiembre del 2010 y otro el 8 de septiembre de 2012, pero todo aprobado legalmente.

¿Por qué usted no actualizó los catastros?

Otra ignorancia del alcalde. Mi inmobiliaria está trabajando desde el año 2009 y no he esperado al 2015. Con la Ley de Régimen Municipal se debía actualizar los catastros cada cinco años, y con el COOTAD ahora se habla de actualización bianual (cada dos años).

¿Qué piensa hacer?

Ante tanta mentira yo podría seguir acciones legales, pero bueno lo vamos a dejar a Dios porque yo estoy en otro proyecto político para construir un nuevo Ecuador. La buena racha sigue porque trabajamos sin amarguras.