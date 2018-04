“Pretenden desgastar mi gestión”

Sin marcos

COTACACHI Duras críticas a los exalcaldes Auki Tituaña y Alberto Anrango, a la aparente unidad AP-CREO, contra quienes atentan cortando intencionalmente un servicio público como el agua potable y a quienes se oponen a la decisión de no parquear en la calle 10 de Agosto, hizo el alcalde de Cotacachi Jomar Cevallos, ayer en el programa “Pulso Informativo” de radio Los Lagos.

¿Sale a relucir inconformidad a su gestión?

La propuesta es la arremetida de un sector de Alianza PAIS (AP) en unión con CREO de Cotacachi para pretender desgastar mi gestión y a mi administración. Se han aprovechado de un momento coyuntural para poder manipular y también en algunos casos desinformar.

¿Por el tema de Las Golondrinas no conviene una moratoria política para buscar la unidad?

El 12 de febrero que estuve en Las Golondrinas, planteamos con la Prefectura que las acciones y los discursos hasta que se dé la consulta popular el 3 de abril en las Golondrinas, debemos tener una moratoria, pero el mismo día, a través de la Comisaría Nacional, estaban trabajando en Cotacachi para desinformar a la población a través de los tenientes políticos, lo que conllevó a que tengamos que reaccionar.

¿Políticamente qué se busca, según usted?

AP tiene una estrategia que es la toma de las cabildos en las comunidades del Ecuador y en Cotacachi.

Esos sectores irreconciliables que se jalaban los pelos antes (AP y CREO) ahora están de panas.

¿De pana contra Jomar Cevallos o su movimiento Vivir Bien?

No están contra Jomar Cevallos ni contra Vivir Bien, sino contra la propuesta de Cotacachi en la que planteamos transparentar las cosas. Obviamente se unen por las denuncias que yo vengo haciendo.

¿La actualización de catastros le generó un problema?

La UNORCAC con todo el derecho protesta, pero por mandato de la ley tenemos que hacerlo, ya que desde el 2010 no se había actualizado los catastros.



¿En la marcha se identificó a varios políticos?

Mire, en la protesta estuvo el señor Pedro de la Cruz que tiene 14 propiedades, el Comisario Nacional Robinson Farinango que tiene 6 propiedades, estuvo el exalcalde Alberto Anrango que tiene 15 propiedades y además es él quien firmó el convenio en el 2010 y 2012 con el Sigtierras y nos deja con una deuda de 320 000 dólares. En la marcha también estuvo Mauro Flores, precandidato a la alcaldía de Cotacachi por AP.

¿Se afecta a los pobres con los nuevos valores?

Los que tienen menos de 5 mil 490 dólares el valor de su tierra y de su casa son exonerados, ellos representan alrededor del 41%, más 800 personas que tienen discapacidad y que son adultos mayores que deben pagar el 50%, obviamente ellos nunca van a pagar lo mismo que Pedro de la Cruz.

¿Usted está cumpliendo bien con Cotacachi?

Nuestra administración no quiere ser ni mejor ni peor que otras, pero sí queremos ser diferentes. Mi plan de gobierno plantea 21 sistemas de agua en cinco años y me satisface que en año y medio de administración se hayan hecho 26 sistemas de agua, ese es solo un ejemplo.

¿Qué sucedió con la falta de agua potable?

La familia de la Teniente Política de Quiroga, Johanna Sarzosa, junto a otros moradores de El Ejido, se toman los tanques de agua que abastece a Cotacachi. ¿Qué tiene que ver la población de Cotacachi con el daño de Quiroga?. Estamos decididos a seguir los trámites legales porque se cortó un servicio público y se vulneró un derecho humano.

¿El tema de la calle 10 de Agosto fue socializado o fue impuesto?

El tema del no parqueo en la calle 10 de Agosto fue socializado desde el año anterior. Desde 1992 hay un plan de peatonización, pero entra la administración de Auki Tituaña con un proyecto de 60 mil o 70 mil dólares para la peatonización y parte de eso es la calle como la tenemos hoy.

¿De eso sabían los comerciantes de la 10 de Agosto?

Ellos han estado participando. En unos casos 4 o 10 personas y en otros caso no ha ido ninguno. Hemos tenido la actualización del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial y no estuvieron nunca. Tuvimos la asamblea del sector urbano para el presupuesto participativo del 2016 y no estuvieron nunca, en la cumbre cantonal para aprobar el proyecto de presupuesto 2016, tampoco fue ninguna persona.