Apuela corre riesgo de inundación

Detalles Categoría: Cotacachi Publicado el Martes, 26 Enero 2016 10:20 Escrito por Danilo Moreno Visto: 1109

El desbordamiento del río Apuela, ubicado en el cantón Cotacachi, empieza a generar preocupación en los sectores aledaños. Dirigentes comunitarios y familias afectadas solicitan se declare el estado de emergencia en el sector específicamente en el denominado La Playa.

El alcalde de Cotacachi, Jomar Cevallos, indicó ayer que envió al sitio a un equipo técnico especializado que permita tomar decisiones. Por el momento descartó como COE cantonal declarar el estado de emergencia en el lugar. “Aprovechamos la presencia de las compañeras presidentas de las juntas parroquiales de García Moreno, Peñaherrera y Cuellaje, y ellas aseguran que el río Íntag ha crecido su caudal como no lo ha hecho en los últimos 30 años, y esto ha generado preocupación.

Nuestros técnicos ya están allá también para intervenir inmediatamente con la maquinaria. Yo no soy el que debe declarar en emergencia unilateralmente, es la Secretaría de Riesgos que tiene que intervenir, ellos levantan un informe, recomiendan, luego se reúne el comite cantonal y el provincial y se toman decisiones”, dijo el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado.

ANTECEDENTES

En Imbabura la situación también se complicó en el año 2014, debido a las fuertes lluvias. En ese entonces según el gobernador, Wílmer Taboada, se registraron 6 casas destruidas, 20 inundadas y otras 60 en riesgo en la comunidad de Chontal Bajo.

Igualmente en aquel entonces las fuertes precipitaciones provocaron al menos unos 15 deslaves sobre el paso principal que conecta a Apuela, Aguagrum, García Moreno, Chontal y Selva Alegre, por lo que la gente tuvo que desplazarse sobre el material pétreo que descendió de la montaña. En esa misma fecha el Comité de Operaciones Emergentes (COE) provincial declaró el estado de emergencia en el Valle de Íntag. MUNICIPIO

“Los técnicos ya están en el sitio, ellos nos informarán para conocer qué medidas debemos tomar.

La parte de Cristopamaba en donde está ubicado el estadio, también tenemos la carretera que une a Apuela con García Moreno son las zonas que se han visto afectadas”, dijo el alcalde de Cotacachi, Jomar Cevallos. “Mientras no se declare en emergencia no hay recursos porque es algo que no estaba planificado. Al momento no podemos declarar en emergencia”, explicó el burgomaestre. Entre tanto los llamados de los ciudadanos es que se declare en emergencia cuanto antes.