Pilchibuela reclama por servicios básicos

Olores insoportables de un río contaminado, una calle polvorienta y un sitio donde funciona un cabaret, es el ingreso a la Comuna Pilchibuela, de Cotacachi, que además carece de alcantarillado y tiene múltiples necesidades.



Blanca Taya, presidenta de este sector que tiene más de 100 años de existencia, menciona que con la finalidad de tener acceso a obras y otros servicios comunitarios están en proceso para conseguir ser una comuna legalmente constituida. En días pasados los habitantes aprobaron los reglamentos y estatutos.

La dirigente sostiene que esta localidad donde viven unas 500 familias, requiere con urgencia una serie de obras que les permita vivir con dignidad.

Explicó, que a pocas cuadras funciona el relleno sanitario que causa molestias por los olores desagradables: por la comuna atraviesa el río Pichaví que está contaminado; en sus riberas arrojan todo tipo de basura, animales muertos y descargas de aguas servidas. Esto hace que se convierta en un criadero de ratas y una variedad de insectos. Por la falta de alcantarillado, los vecinos construyen pozos sépticos o las agua servidas son descargadas al río.

Dijo que lo más preocupante es que al sector se lo conoce como el “pay”, debido al funcionamiento de un cabaret que además genera inseguridad y violencia.

Mencionó que con urgencia requieren la construcción del puente que colapsó en julio ya que por este daño los vehículos ingresan por el puente de la comuna, que no está en condiciones para soportar tráfico vehicular alto.

RESPUESTA MUNICIPAL

Oswaldo Haro, director de Obras Públicas Municipales, mencionó que existe el proytecto para ejecutar la ampliación del alcantarillado. En lo que respecta al puente que une Antonio Ante con Cotacachi, dijo que la dirección a su cargo ha coordinado acciones con el Gobierno Provincial de Imbabura ya que la vialidad rural es su responsabilidad. Explicó que el diseño del puente tendrá un doble ducto de forma rectangular en el que se invertirán 62 mil dólares.

José Luis Bonilla, encargado de la jefatura de agua potable y alcantarillado, explicó que no se han iniciado los trabajos del alcantarillado que consta de la red de recolección, los pozos de revisión y sus descargas, debido a que la convocatoria a través de compras públicas no hubo oferentes. Esto hizo que se declare disierto el concurso. Aclaró que nuevamente están en el proceso para subir al portal.