Cotacachi es el destino ideal

Por segundo año consecutivo, la encuesta Expat Insider Survey 2015, ubica a Ecuador como el primer país escogido por extranjeros para radicarse. Una de las ciudades es Cotacachi.



Desde la primera vez que llegué a Cotacachi me encantó, menciona Daniel Delgado de 54 años, ciudadano norteamericano, quien desde hace 5 años vive en esta ciudad imbabureña.

Cuenta que decidió dejar Nueva York donde nació y vivió, debido a varios problemas que desde hace algunos años afronta Estados Unidos. La violencia y la mala economía, hizo que salga de mi país, expresa.

Además comentó que hace una semana logró su carta de naturalización y que ahora siente a Ecuador como su país. Dijo que prefiere pagar impuestos en un país donde se construyen carreteras, hospitales escuelas y no donde los recursos se destinan a los militares y a bombas.

Su familia gusta tanto de Ecuador que su madre también contempla la posibilidad de jubilarse y vivir en Cotacachi.

Daniel Delgado, es parte de los 800 extranjeros censados que viven en Cotacachi.



DESTINO COTACACHI

José Cueva, director de planificación del Gobierno Municipal de Cotacachi, explica que la ciudad tiene dos tipos de flujo migratorio, los turistas y los jubilados que se radican. Los jubilados que llegan a residir, son una especie de personas desplazadas, quienes dejan el sistema capitalista.

La gente que llega es de clase media y media baja, a quienes no les alcanza su jubilación para vivir con tranquilidad.

La llegada de estas personas que inició entre 2006 y 2007, generó impactos positivos y negativos. Se incrementaron proyectos inmobiliarios que generaron fuentes de trabajo. También permitió desarrollar servicios especializados como restaurantes y tiendas.

Lo malo es que se encarecieron los precios de las tierras esto ha provocado que los cotacacheños no tengan acceso a la vivienda, explica José Cueva.

En Cotacachi, viven 800 extranjeros censados; 320, tienen bienes catastrados y existe una población flotante de unas 200.

Se dice que por la nueva ola de crisis podrían llegar más extranjeros a Cotacachi , por lo que el GAD Municipal se está preparando con reglamentos y normas que los extranjeros deberán cumplir y respetar.

ENCUESTA

Según la Agencia Andes, da a conocer que para obtener los resultados, InterNations consultó a un total de 14 mil participantes de 195 países sobre temas relacionados con su experiencia en el extranjero.

Agrega que los encuestados están satisfechos con su vida personal y el tiempo de esparcimiento, pues el 94% de los encuestados califica a esos aspectos como positivos.

