Insatisfechos por territorio

Cotacachi Mónica Guzmán

Jueves, 24 Septiembre 2015

Los habitantes y representantes de la parroquia rural de Quiroga asistieron a la sesión de consejo que se realizó ayer en el Municipio de Cotacachi.

Se llevó a cabo el análisis y resolución del conflicto limítrofe entre el GAD Parroquial Rural de Quiroga y el GAD Parroquial Rural de Plaza Gutiérrez.

Se dio a conocer el informe presentado por la comisión municipal encargada de definir los límites territoriales en el cantón.

Los representantes de Quiroga se sienten afectados con las propuestas presentadas, por lo que exigieron mantener la ordenanza de 1940, pero según Jomar Cevallos, Alcalde de Cotacachi, esa ordenanza deja tramos inconclusos.

‘‘Existe una ley de límites, nosotros a través de una ordenanza hemos procedido a dar una resolución. Quedaron dos pendientes que no llegaron a un acuerdo, esto sabe el Comité Nacional de Límites (Conali), el conflicto es entre las dos parroquias rurales Plaza Gutierrez y Quiroga’’, expresó el burgomaestre.

Además, dijo que se ha hecho todo en un procedimiento legal.

‘‘La gente debe conocer que la responsabilidad de fijar límites en las parroquias es de los miembros de los Gobiernos Parroquiales, si el problema es a nivel cantonal debe ser solucionado por los Consejos Municipales y si es de provincia por los consejos provinciales. En el caso de no llegar a un acuerdo pasa a manos del Presidente’’, añadió Cevallos.

El proceso de la parroquia Plaza Gutiérrez se declaró en rebeldía.

Manuel Narváez, presidente de la comisión, primero dijo que él no quería pertenecer a la misma porque se debían tratar temas delicados para la comunidad. Además, dio a conocer el proceso llevado a cabo para la delimitación del territorio.

El Director de Planificación del GAD Municipal, José Cueva, expuso la propuesta de la comisión; sin embargo los quirogueños manifestaron su inconformidad y molestia.

‘‘No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio’’, expresó Ernesto Cevillano.

El 8 de abril del 2013, se aprueba la ley de fijación de límites territoriales internos por parte de la Asamblea Nacional.

Luego se hace un reglamento para esta ley que se aprueba el 5 de enero del 2015, por decreto Presidencial.

La ley aprobada en el 2013, da un plazo de dos años para resolver los problemas de límites en el Ecuador y si no se ha cumplido ese proceso puede ser causal de revocatoria del mandato para los presidentes y vocales de las Juntas Parroquiales, para los Consejos Municipales y los Provinciales.

Cevallos, respondió que solo hay tres causales para la revocatoria, primero no cumplir con el plan de trabajo, con las disposiciones de la ley de participación ciudadana o violar la constitución.

Se llevó acabo un procedimiento donde se presentó pruebas y documentos que certifican ser dueños del territorio a cada una de las parroquias. Sin embargo hubo representantes que no cumplieron con este proceso, y Quiroga quiere anular lo ya acordado.

El Alcalde manifestó que existe una gran desinformación para la ciudadanía.

Con el uso de la silla vacía, tuvo voz y voto el representante de Quiroga.

Los quirogueños explicaron cual es el problema y que es lo que ellos quieren para su pueblo.

Cevallos, también dijo que él como Alcalde no ha intervenido en este proceso porque no es miembro de la comisión y porque recién la semana anterior recibió el informe.

‘‘La actual administración a asumido con responsabilidad, ha arreglado conflictos entre Otavalo y Cotacachi, de los cuales se ha beneficiado el cantón con acuerdos amistosos. El Conali dice que cuando sucede esto, el proceso sigue’’, finalizó la primera autoridad del cantón.