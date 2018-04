En Cotacachi sí se sintió el paro

Sin marcos

La movilización desde Cotacachi al resto de cantones ayer se tornó dificil, pues las vías que conectan a la ciudad fueron cerradas.



MOVILIZACIÓN

Hasta las 11:00 la movilización era normal, los medios de transporte realizaban sus recorridos sin contratiempos.

Cerca de las 11:30, los conductores de los buses de las cooperativas 6 de Julio y Cotacachi que prestan sus servicios hacia los cantones y comunidades buscaron las rutas alternas para continuar con la atención a los pasajeros ya que la entrada a esta localidad en la ruta de Los Lagos fue cerrada a la altura del intercambiador. El recorrido de los buses interprovinciales que tenían como destino Ibarra fue la vía que conduce a Quiroga Cotacachi, Atuntaqui e Ibarra.

Una de las vías alternas que utilizaron fue la antigua vía hacia Atuntaqui. Pero se suspendió, debido a que el puente que está ubicado en la comunidad de Pilchibuela en Cotacachi, corría peligro de dañarse ya que no tiene capacidad para afrontar el paso de autos grandes.

Entonces la otra alternativa fue la vía Cotacachi-Imantag-Atuntaqui.

Moradores de las comunidades de Alombuela e Imantag, haciendo un alto a sus tareas agrícolas miraban sorprendidos el paso de la gran cantidad de vehículos por la carretera que a su paso levantaban una polvareda. A la falta de vehículos de transporte los ciudadanos que deseaban llegar a Atuntaqui e Ibarra utilizaron camionetas para su viaje. Los pasajeros que optaron por este recorrido pagaron un dólar.

Alfonso Morales, presidente de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC), que agrupa a 45 comunidades de la zona andina y de Íntag de Cotacachi, dijo que la resolución de las bases fue no salir a la movilización. Mencionó que es partícipe del diálogo, pero quieren una conversación directa con el Presidente de la República ya que los medios mandos no han coordinado con las organizaciones. Se busca hacer conocer al Gobierno las propuestas, la revisión de las leyes que ya fueron aprobadas, como la Ley de Aguas y de Tierras, dijo.

Ulpiano García, artesano y dueño de un local comercial de Cotacachi, expresó que la movilización afecta economicamente al aparato productivo, pero está de acuerdo con la protesta ya que hay muchos aspectos en los que el Gobierno está actuando mal. Comentó que las salvaguardias no le han beneficiado; explicó que la materia prima que utiliza para la confección de sus artesanías son importadas y los aranceles que debe pagar son altos. Dijo que no cree en la propuesta de diálogo ya que es una medida desesperada donde no hay respeto.