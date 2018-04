Se alarga la expectativa de vida de Yarina

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: Cotacachi Publicado el Jueves, 30 Abril 2015 00:52 Escrito por Blanca Moreta Visto: 1804

Yarina Guandinago Bonilla, que no puede sentir dolor, cumplió cinco años de edad el pasado 12 de abril. Esto es una posibilidad de que la niña pueda alargar su vida.

CUIDADO. Byron Albuja, se convirtió en el médico de cabecera de Yarina. Él junto a un equipo de especialistas del Hospital Asdrúbal de la Torre detectaron la enfermedad. El promedio de vida de estos niños es corto, los estudios revelan que está en tres y cinco años. Yarina, superó esta barrera y es posible que su vida se alargue, sostiene el médico.

Él explica que la niña no tiene fibras sensitivas en la piel por lo cual no siente dolor. Esto ocasiona que con sus dientes se automutile los dedos, la lengua, pero tiene implicaciones graves que pueden ocasionar infecciones en huesos y músculos, riesgos de fracturas, quemaduras, etc.



ALEGRÍA. Silvia Bonilla y Patricio Guandinango, los padres dicen sentirse felices ya que su hija rebasó la etapa de vida que le dieron cuando detectaron su enfermedad. Cuentan que desde hace un par de meses está asistiendo a un centro de cuidado infantil. La meta es que el próximo año escolar pueda ingresar a primer año de educación básica.

ÚNICO CASO. Según las investigaciones del médico, el caso de Yarina es el único registrado en Imbabura y posiblemente en el país.