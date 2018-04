María Trinidad próxima a los 100 años de vida

Sin marcos

María Trinidad Valenzuela, quien el próximo lunes 13 de abril cumplirá 100 años de vida, dice que el secreto de una larga vida es vivir en paz y alimentarse bien.

RECUERDOS. Doña María Trinidad Valenzuela, quien vive en el hogar de adultos mayores Carmen Ruiz de Echeverría de la ciudad de Cotacachi, recordó con exactitud las diversas etapas de su vida, en su natal San Pablo del Lago de Otavalo. Mientras sus compañeras degustaban del refrigerio de la mañana, esta dulce mujer contaba que siempre le gustó la costura y el bordado, oficio que lo aprendió con una comadre de su madre, quien vivía en Zuleta, al concluir la educación primaria.

Otro pasaje de su vida, que además es una prueba de la lucidez de su memoria, es cómo conoció a Arcenio Cázar, quien luego se convirtió en su esposo, con quien procreó tres hijos, Jaime, fallecido, Manuel y María. Tiene 13 nietos y 12 bisnietos.

ALIMENTACIÓN. Mis padres me alimentaron con granos, hortalizas que ellos cultivaban; leche pura, queso y frutas.

Mi madre sabía elaborar un delicioso pan de trigo y maíz. Este fue otro oficio que aprendí, que también me sirvió para ayudar a la manuntención de mis hijos, expresa.

RESPETO. “Antes no había escuela, pero, nuestros padres nos enseñaron a respetar a nuestros mayores y a tener una vida en paz”, expresa doña María Trinidad Valenzuela, quien dice estar sorprendida con la edad que tiene.