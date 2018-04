Taxistas protestaron para impedir más cupos

Sin marcos

IBARRA. El edificio del Municipio de Ibarra fue escenario de un ambiente tenso. Un numeroso grupo de taxistas, de los distintos cantones de la provincia, llegaron al pie de la alcaldía para hacer prevalecer sus derechos. Álvaro Castillo, alcalde de la Ciudad Blanca, se reunió con ellos y calmó la tensión entre los involucrados mediante una reunión que mantuvo con ellos.



EL PROBLEMA

La alcaldía de Ibarra ayer tuvo resguardo policial. Todo esto porque representantes del taxismo llegaron a ese lugar para que no se permita aprobar 35 cupos más para taxis en la provincia. A esto también se sumó el pedido de que solucione el problema a los informales en las vías.

La protesta fue pacífica por lo que no hubo inconvenientes. La seguridad policial en el municipio no tuvo que actuar y solo tuvo asientos de primera fila para observar cómo los miembros del taxismo gritaban por sus derechos.

En el interior de la alcaldía representantes del transporte de los cantones de Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra se reunieron con Álvaro Castillos, alcalde de Ibarra, para tratar este problema.

Manuel Zambrano, presidente de la Preasociación de Transporte de Otavalo, fue el primero en pronunciarse por parte de los representantes. Él explicó que se habían acordado que los 35 cupos tendrían que salir hasta el 2020. Es decir 7 por año según la ordenanza.

Iván Ruiz, presidente de la Asociación de Taxistas de Cotacachi, también se pronunció y denunció que en su cantón hubo un estudio de movilidad pero que no fue legal.

“Estamos dolidos con el alcalde de Cotacachi. Trabajo en Cotacachi no hay para nadie y que implementen más unidades no es lo apropiado. Es a la pelea el ganar un pasajero en el cantón”, dijo indignado el representante cotacacheño.

“Queremos que se revea la situación, no para negar el trabajo, pero sí que se respeten las leyes”, fueron las palabras de Roberto Tixilima, presidente de la Asociación de Transportistas de Antonio Ante.

A ellos se sumó Marcelo Andrade, presidente de la Unión de Taxistas de Imbabura, quién dijo: “Si bien es cierto no nos está afectando en Ibarra, aparentemente, pero señor alcalde también hemos decidido unirnos y decidiremos llegar hasta las últimas consecuencias. No hemos venido a amenazarle, pero no es justo con nosotros. Hay gente que anda creando la expectativa que van a salir nuevas unidades.

En Cotacachi hay una lista en donde se ven nuevos aspirantes. Este tipo de cosas es lo que nos preocupa y molesta a los señores transportistas”, fueron las palabras del dirigente. A esto también hicieron referencia que es correcto el control que se hace a los taxistas informales pero que ya esperan una solución a esto.



Finalmente Álvaro Castillo hizo un llamado a la tranquilidad y que gasten todos los recursos en el diálogo con los alcaldes.

Mientras se desarrollaba la reunión de los representantes de los cantones y el alcalde de Ibarra en los exteriores se escuchaban los cánticos de quienes llegaron al municipio.

Uno de los puntos que sacaron a la luz los representantes del trasporte de los cantones era que ya se dejen de lado los ofrecimientos políticos por parte de las autoridades.

Representantes de Movidelnor también estuvieron presentes para aclarar ciertos malos entendidos expuestos en la reunión. Manifestaron que investigarán irregularidades.