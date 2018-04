El nuevo año escolar de 200 días ya empezó en la Sierra y Amazonia

Sin marcos

“Más de 40 mil estudiantes ingresan a las aulas en este año lectivo 2016-2017, solamente en el distrito que comprende los cantones de Ibarra, Pimampiro y Urcuquí. Son 145 instituciones educativas, de las cuales 92 corresponden al sistema fiscal y 53 al particular que ya abrieron sus aulas”, dijo Marco Monrroy, director distrital de Educación 10D01. En este distrito la inauguración se efectuó en la Unidad Educativa Ibarra.

Pese a que el inicio de clases es progresivo ayer la mayoría de estudiantes de las instituciones educativas del cantón asistieron a sus planteles, para participar del acto inaugural.

El caos vehicular en las afueras de algunos establecimientos reapareció, como el registrado en las afueras del Pensionado Mixto Atahualpa. Entre las novedades curriculares para este nuevo año lectivo es la incorporación del idioma extranjero (inglés) desde el segundo año de básica.

Marco Monrroy recordó que en lo que corresponde al distrito 10D01 avanza la construcción de las unidades del Milenio, una ubicada en Urcuquí y la otra en Caranqui.

De acuerdo al informe proporcionado por la Cordinación Zonal 1 de Educación en toda la zona 1 son 386 435 estudiantes que ingresan a las aulas, de los cuales 102 887 corresponden a la provincia de Imbabura.

ENTREGA DE MATERIAL

102 340 estudiantes de la provincia de Imbabura, serán beneficiados con la entrega de textos y uniformes por parte del Ministerio de Educación a través de la Coordinación Zonal para este inicio del año lectivo Sierra – Amazonía 2016-2017.

La entrega simbólica se realizó la semana anterior a las 10:30 en la UEM JatunKuraka de Otavalo.

Estos recursos garantizan que los estudiantes empiecen el año lectivo con cuatro textos: matemáticas, ciencias naturales, sociales y lenguaje. El Kit de uniformes contiene: Hispanos con dos pantalones, 3 camisetas y un buzo; Bilingues con un pantalón, un poncho y una camisa para hombres, una falda y blusa para mujeres.

Para el Distrito Ibarra, Pimampiro y Urcuquí se entregarán 55 238 textos y 21 473 uniformes; para el distrito Otavalo y Antonio Ante son 38 542 textos y 15 110 uniformes; y para el distrito de Cotacachi, son 8560 textos y 3182 uniformes.

PADRES DE FAMILIA

“Yo tengo a mis dos hijas en la Unidad Educativa Ibarra, hoy vinieron al acto de inauguración pero ya nos vamos a la casa.

Aún no compramos la lista de útiles y también quiero aprovechar este día que no hubo clases para eso”, dijo Lucía Guerrero la madre de familia.

Su pequeña hija Daniela, contó que llega con gran entuciasmo al séptimo año de educación básica.

“Ya quería volver a clases. Las vacaciones ya se acabaron y por lo tanto es momento de estudiar”, dijo la pequeña de 11 años de edad.

Mientras tanto en otras instituciones educativa, en especial particulares, las filas de padres de familia por legalizar las matrículas de sus hijos seguían.

“Estoy dejando los últimos documentos de mis hijos. Solo me faltaba hacer un depósito pero ya todo está en regla”, dijo Juan Manuel Portilla, el padre de familia estaba acompañado de su hijo en las oficinas de la Unidad Educativa San Pedro Pascual.

A NIVEL NACIONAL

El Presidente de la República, Rafael Correa, inauguró el año lectivo ciclo Sierra-Amazonía, en Putumayo.

“Más de dos millones de niños y jóvenes regresan a clases, el 82% en planteles púbicos, 152 000 nuevos alumnos, de los cuales 45.000 vienen del sector privado”, informó, a través de su cuenta en Twitter.

“La base de una verdadera democracia es una educación pública de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita. Eso es lo que estamos construyendo”, recalcó el jefe de Estado.

Al tiempo de recordar que se acercan las elecciones y que “si tu candidato no habla de educación, cambia de candidato”.

“Inauguramos el año en Putumayo, junto a dos nuevas unidades del milenio ”derroche” según nuestra oligarquía en lo profundo de la Amazonía, San Miguel en Pto. El Carmen, y Hatun Sacha en El Eno, Lago Agrio. ¡Feliz semana, y hasta la victoria siempre!”, finalizó el gobernante. En este día se reanudarán las actividades en las 21 instituciones educativas de Quito, en las que se suspendieron actividades ayer. El objetivo fue que los técnicos realizaran una evaluación de la infraestructura. Esto, debido al sismo de 4.6 grados en escala de Richter que se registró la noche del 4 de septiembre.

El Ministerio de Educación, en un comunicado de prensa, señaló que las actividades se retoman después de finalizar la revisión técnica en estos establecimientos. Tras la inspección se concluyó que no existen afectaciones que impidan el desarrollo normal de las actividades escolares. El Ministerio añadió que según el cronograma escolar para este nuevo año lectivo, la comunidad educativa realizará el último viernes de cada mes un simulacro.