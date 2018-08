50 años junto a los campesinos

Antonio Ante. Con una corona y una banda que le designaba como la Reina del Seguro Social Campesino, SSC, María Beatriz Andrade Vallejos, de 90 años de edad, recibió los aplausos de miles de personas que se dieron cita al aniversario 50 de esta entidad, realizado ayer en Atuntaqui.

La mujer es la primera afiliada al Seguro Campesino y recuerda, como si fuera ayer, la lucha que vivieron en 1968 para que el Estado atendiera el requerimiento de los campesinos.

Ella fue recibida en medio de un programa que contó con grupos de danza y música y afiliados de todas las etnias, pertenecientes a Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos.

Testimonio. “El SSC se organizó con 250 jefes de familia en el sector de Yanayacu. Luchamos mucho porque en ese tiempo se pagaban 11 sucres, y para recoger ese dinero vendíamos dos quintales de cabuya. En ese tiempo no teníamos ni luz, ni agua, ni nada, vivíamos en pequeñas chozas de paja. Entre 40 comunas sortearon para la construcción del dispensario, y nosotros ganamos”, dijo la primera afiliada a Diario EL NORTE.

María Beatriz agradece hasta ahora que en ese tiempo ella fue afiliada como jefe de hogar junto a sus nueve hijos y asegura que tuvieron todos los beneficios.

“Cuando me afilié tenía 40 años, y mi esposo, Miguel Changamunda, 45. Hemos trabajado siempre y ahora casi no podemos hacer nada, yo sufro de una fractura en la cadera, y por mi avanzada edad, no me quisieron operar y mi esposo, por tanto trabajar en la fábrica de cabuya, día y noche, ya no puede caminar”, finaliza la mujer con mucha nostalgia y tristeza.

Evento. Luego de un emotivo discurso en donde reconoció el trabajo de miles de campesinos en favor del país, Manolo Rodas, director del Consejo Directivo del IESS, mencionó que este año van a repotenciar 28 unidades del SSC y serán construidas en aquellos sitios donde no están en condiciones de dignidad. “Vamos a mejorar y dar mantenimiento a 60 unidades y adquirir 40 unidades prefabricadas en lo que resta de 2018. Tenemos un profundo compromiso de trabajar todos los días por una seguridad social eficiente, transparente, solidaria y sostenible, que permita que los ecuatorianos podamos ser protegidos”, dijo