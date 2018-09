Su meta será fomentar una ciudad más inclusiva

Ibarra. “Trabajar por una ciudad inclusiva”, es una de las principales metas que tiene nuestra tercera candidata a Reina de Ibarra, Nathalie Sierra. La joven, del signo Escorpio, además quiere trabajar con los adolescentes.

Un súper poder. “Si tengo que elegir un súper poder creo que me gustaría volar. En mi vida la libertad significa bastante. Una libertad que yo la pueda respetar”, dijo la aspirante a la corona.

Admiración. “Admiro bastante a mi madre. Ella me ha enseñado muchas cosas y que una mujer puede ser independiente y empoderada. No es necesario tener a un hombre para salir adelante. Además me ha inculcado valores como la humildad”, comentó Nathalie

Si fuera jurado. Para la ibarreña el ser jurado y elegir a una de sus compañeras sería algo muy difícil. Ella piensa que todas son dignas de llevar la corona. “No me gustaría estar en esa posición de ser quien elija a la nueva Reina. Todas merecemos llevarnos la corona”.

Solidaria. “Yo donaría a la ayuda social.

Lo material no es lo más necesario en la vida. El ayudar y lo que puedas aportar a otras personas es lo importante. Como candidatas a Reina de Ibarra estamos para respaldar a la ciudadanía y no por premios”, respondió Nathalie Sierra al preguntarle si estaría dispuesta a donar sus premios a la ayuda social.

Para el progreso. “En la ciudad hace falta un cambio de mentalidad en varios aspectos como son Turismo y Cultura. Además se deben enfocar en los problemas sociales”, dijo sobre cómo se puede generar desarrollo económico en Ibarra.

En caso de ser Reina. La candidata trabajará con los adolescentes y centrará su trabajo para que la Ciudad Blanca sea más inclusiva. Además tendrá en cuenta las necesidades de los grupos vulnerables para que se puedan generar cambios.

“Crean en Dios y sobre todas las cosas lo más importante es la familia”, finalizó.