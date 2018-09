Protesta por cierre del Liceo Aduanero no consiguió revocar la decisión

Ibarra. Mientras unos estudiantes lloraban, otros se abrazaban mirando el fuego producido por las llantas quemadas.

Todos guardaban la última esperanza y pensaron, erróneamente, que al protestar en la Panamericana las autoridades iban a reveer el cierre de la unidad educativa Liceo Aduanero.

Los niños y jóvenes acudieron normalmente a clases, pero se encontraron con las puertas cerradas y esto provocó la desesperación en los padres de familia.

Testimonio. “Tenemos una tristeza inmensa, esta es la institución en donde yo estoy hace seis años y no es posible que le cierren de un día para el otro. Tenemos una trayectoria, y pienso que el amor a nuestra institución es lo que ha hecho que salgamos a las calles a luchar porque no se cierre. Quiero pedir apoyo al ministro de Educación y al presidente Lenín Moreno, para que vele por nosotros los estudiantes y no se vulnere nuestros derechos a la educación y nuestra identidad institucional”, dijo Luis Morocho, estudiante de tercero de Bachillerato.

Cierre. El martes se conoció la decisión definitiva luego de un proceso realizado por la Coordinación Zonal 1 de Educación, en donde además, se emitió un plan de contingencia para que todos los alumnos accedan a un cupo en otras instituciones, según se informó desde el Ministerio.

Latente malestar. Maricela Pineda, madre de familia, aseguró que se debe investigar cuál es la relación que tiene Mirian Salgado, exdirectora distrital de Educa-ción con José Salgado, que es ‘dueño’ de la nueva unidad educativa llamada “La Aduana”.

“El Distrito hizo en 3 días que se abra esta institución y cerraron el Liceo, que es de nuestros hijos. Aquí hay corrupción de todas las personas que hicieron el nuevo colegio y les conviene cerrar el Liceo”, aseguró.