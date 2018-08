Padres y maestros temen por futuro de Liceo Aduanero

Ibarra. Mediante un manifiesto público, quienes conforman la unidad educativa Liceo Aduanero han dado a conocer su preocupación por una posible desaparición de la institución.

Según las autoridades del plantel, la institución se creó en 1997 y un documento respalda lo dicho. En esta certificación además se menciona que la institución educativa se creó por solicitud del mayor Patricio Vásconez, director del Servicio de Vigilancia Aduanera de esa época.

Sin embargo, desde 2014 existen rumores de que el plantel no es legal porque la Aduana no tiene esa competencia, por lo tanto no podría hacerse cargo de establecimientos educativos.

Vocero de la institución. Santiago Castillo, vicerrector de la unidad educativa, mencionó que desde 1997 hasta 2010, la administración del plantel era de la Aduana, y a partir de 2010 las instituciones educativas tenían que hacer un proceso de transición, es decir, pasar a competencia del Estado, hacerlos privados o simplemente cerrar los centros educativos, y esto, nunca sucedió.

“A partir de 2014 ya existían los comentarios que la unidad educativa se cerraba y lo que nosotros necesitábamos era un documento direccionado, desde las instancias pertinentes, en donde determinen cuál es el futuro de la unidad educativa y eso no sucedió.

Siempre manifiestan que la institución se cierra o que ya hay un plan de contingencia para los estudiantes. Queremos que ya nos den una resolución sobre este tema, porque perjudica a los padres de familia, a los trabajadores y a los estudiantes”, enfatizó Castillo.

Preocupación. En la misma institución se conoció que los padres de familia van al Distrito de Educación 10D01 y a la Coordinación Zonal y se encuentran con la novedad de que la unidad va a cerrar, pero no existe ningún documento que lo compruebe y además cuentan con los permisos legales emitidos por el Ministerio de Educación, en donde establece la autorización de funcionamiento y cobro de pensiones.

El vicerrector señaló que se están vulnerando sus derechos a través de esta información.

“Si quieren cerrar, que cierren, que nos envíen el papel y nos digan señores ustedes están cerrados y este es el plan de contingencia, en dónde seríamos los principales actores, pero lastimosamente, solo se encuentra entre voces. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Senae, de una u otra forma, quiere deslindarse de la responsabilidad y envía un documento dirigido al Ministerio de Educación en donde establece que ellos no tienen nada que ver y nunca crearon ni patrocinaron la institución. Es preocupante porque si no hemos tenido patrocinador, qué pasó con las promociones que hemos graduado”, dijo la autoridad.

Posible solución. Los docentes han manifestado que si no existe el patrocinador ellos asumen la responsabilidad del centro, conforman una asociación y toman la rienda, pero ante este pedido, no han recibido respuesta. Según el vicerrector, el Senae ha manifestado que quieren apropiarse de las instalaciones, a pesar de que existe también la autorización del uso del lugar.

“Proponemos que nos den el patrocinio de forma legal y salimos de las instalaciones frente a un cronograma que establezca qué le pertenece a la Aduana y qué le pertenece a la unidad educativa”, finalizó Castillo.