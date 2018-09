Acalorado debate en concejo municipal por caso Morejón

Ibarra. En medio de gritos y polémica se realizó este jueves 13 de septiembre la sesión extraordinaria de Concejo, solicitada por los ediles de Ibarra para que el alcalde, Álvaro Castillo, presente un informe sobre la dimisión de 25 bienes en el caso Morejón, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, en favor de la familia antes mencionada.

Según los concejales, la dimisión debía ser una decisión del Concejo Municipal y no hacerla a sus espaldas.

Reacción. El burgomaestre manifestó que no es responsabilidad del Concejo Municipal aprobar la dimisión de bienes en este tema jurídico.

“La explicación está dada, la dimisión de bienes no es competencia municipal, el concejal Juan Manuel Mantilla fue a denunciarme a la Contraloría que he cometido un acto ilegal, ahora ¿qué va a hacer con la denuncia? Si claramente no es un tema de potestad municipal. Aquí primero es el show mediático... yo no comparezco ante nada, yo soy el presidente de este Concejo y ningún concejal me puede obligar a comparecer”, mencionó Castillo.

Embargo. Con respecto al pago sentenciado, señaló que la familia Morejón quiere que se le pague por un terreno de área verde que lo está ocupando.

“Eso deben defender, no atacar al alcalde. Existe una certificación del Registrador de la Propiedad de que los terrenos continúan siendo de la familia y están embargados o en proceso de embargo por un juicio de insolvencia, esa es la cereza del pastel en esto”.

Propiedades. Los bienes que están en la dimisión son dos terrenos en la calle Isla Santa Isabel, tres terrenos en calles sin nombre, un lote en una calle sin nombre, un terreno en la calle Inés Hernández, un terreno en la calle Darío Égas Grijalva, un terreno en la calle Manuelita Sáenz, un terreno en las calles Cuenca e Isla San Salvador, dos terrenos en la calle Esmeraldas, un terreno en las calles Tulcán y Zamora, la gallera municipal, la casa de las reinas, una reversión de comodato en la calle José Ignacio Narváez, la pista de 4x4, el edificio del expatronato, el Cecami, un terreno frente al ECU 9-1-1, un área en El Milagro, un área verde en la avenida El Retorno, el antiguo camal, un terreno en la calle Ibarra y un lote en Churo Loma.

“No nos contestan sobre el error de cálculo y no nos dan la oportunidad de volverles a decir que no existen esos metros cuadrados”.

Reacciones de los concejales.-

Andrea Scacco, concejala: “Este es un tema legal, no político, ni personal. Existe una sentencia, que se pague o se dimita bienes y si el alcalde no lo hace puede ir a la cárcel, ante la situación por fin se entró en razón”.

Carlos Arias, concejal: “Esto es un problema de ciudad, si está en mis manos buscar la manera de que se sienten las partes, cuenten conmigo en todo momento para buscar una conciliación y diálogo”.

Juan Manuel Mantila, concejal: “Los predios del municipio no son suyos alcalde, usted sólo es el administrador. Me parece una falta de respeto que nos digan que vayamos a ver el juicio, cuando los documentos salen de aquí”.

Ramiro Páez, concejal: “Si se debía hacer aprobar o por lo menos conocer al Concejo Municipal, porque es una transferencia de bienes de la ciudad, si ustedes pensaban que el Concejo no iba a aprobar, eso es otra cosa”.

Carla Proaño, concejala: “No es justo esta disputa, para la ciudadanía, como para la familia. Deberíamos estar todos luchando por el mismo frente, pero se percibe un ambiente de burla por parte de algunas personas”.

Hilda Herrera, concejala: “Nadie va a estar de acuerdo que se cumpla una sentencia fruto de todo un proceso de contratación de abogados ‘chimbos’, porque al final no sé en qué nos defendieron y que pasó en el proceso”.

Hugo Realpe, Procurador Síndico: “Sería irresponsable de mi parte enviar un escrito haciendo una dimisión de bienes que incurra en ilegalidades. Lo hicimos estableciendo un estudio real con el equipo jurídico encargado”.

Galo Morejón, representante de la familia: “Lo que pronunciaron los concejales me parece muy bien y racionalmente hablando se podría dialogar, pero sobre mediación no; lo único que se hablaría es la facilitación del pago”.