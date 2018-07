Juana Francis: “No queremos políticas públicas parche”

Ibarra. Más que celebrar un día especial, es la ratificación de nuestra lucha en favor de visibilizar nuestros derechos que siguen siendo postergados, dijo la activista esmeraldeña Juan Francis que estuvo en Iba-rra para rememorar con alegría el Día de la Mujer Afro latina, Afro caribeña y de la Diáspora. Estuvo en El Norte TV y habló de la realidad actual.

Mucha veces hay días especiales que no trascienden. ¿Por qué?

Para nosotros resignificar la participación política y cultural de las mujeres afro, significa resignificar una memoria social que ha sido invisibilizada en algunos o en muchos casos.

Por qué siguen existiendo esos paradigmas en nuestro país y en la región?

En Ecuador y en la región hemos pasado por transiciones progresistas y transformaciones políticas, pero debemos reconocer que hay un trasfondo que no nos permite desarrollarnos en su totalidad.

¿Falta algo para ese reconocimiento?

Las democracias en nuestras regiones no son inclusivas y participativas y eso lo podemos decir las poblaciones afros, indígenas, montubias, las diversidades sexuales. No es fácil porque si no tenemos plata la participación política no es efectiva. El recurso humano también necesita y requiere de un sustento económico.

¿En la política se ha ganado un importante espacio, o no?

Hay una despersonalización de la política porque no solo son las personas que llegan al poder, sino que existen otros elementos que intervienen en el proceso.

Esos espacios son bien ganados con respaldo...

No es solo la representación ciudadana que participó en esa designación. Si bien son espacios de poder, ¿qué clase de poder estamos ejerciendo y en qué condiciones lo estamos haciendo?

¿El racismo y discriminación siguen latentes?

En Ecuador y en la región aún tenemos un problema alrededor del racismo.

La discriminación para las mujeres afro, y no lo digo yo sino un informe de las Naciones Unidas, las más propensas a sufrir discriminación en todas las esferas son las mujeres afro y las mujeres indígenas.

¿Y las políticas públicas?

No queremos políticas públicas parche, sino políticas que reconozcan la multiplicidad que tenemos, los recursos nuestros, lo que significan nuestros espacios territoriales, lo que significan las memorias ancestrales en Imbabura y Esmeraldas, en que condiciones juegan nuestros lenguajes y nuestros discursos.