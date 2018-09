Milena Gusmán: “Generaré los espacios para actividades culturales”

Ibarra. La novena candidata a Reina de Ibarra es la señorita Milena Gusmán.

Tiene 23 años de edad. Su plan de trabajo se enfoca en el ámbito cultural y motivar a los niños y adolescentes a conocer las diferentes actividades culturales.

Su sueño. “Cuando era niña siempre quería llegar con un mensaje a la juventud y ser una guía para las personas.

Es por eso que ahora estoy cumpliendo ese sueño al ser candidata y poder llegar a ser la representante de muchas personas a quien daré mi mensaje para un cambio positivo”, recalca Milena Gusmán.

Significado de reina. Para la candidata, una reina es un ícono y un ejemplo a seguir.

“Una reina es más que belleza. Tiene que ser inteligente y con muchos ideales que sean su fortaleza para luchar”, dijo la aspirante a la corona de la Ciudad Blanca a la que siempre se vuelve.

Cualidades de un ibarreño. “Los ibarreños somos amables, cariñosos, carismáticos, bondadosos y sobre todo extrovertidos”, resaltó Milena, de signo Tauro.

Sus colores. “Mi color favorito es el rosa cuarzo porque me genera paz y seguridad, el turquesa me gusta por ser el color de la naturaleza y finalmente el coral porque me hace recordar al océano”, explica Milena.

Lo más impactante. La candidata relató que lo más impactante en su vida fue cuando era pequeña y tuvo una caída que le provocó una peritonitis que casi le lleva a la muerte.

“Casi muero. Fue algo muy riesgoso porque apenas tenía dos años. Quedé en coma por algún tiempo. Luego de esto siento que tuve una segunda oportunidad”, comenta la candidata.

Su plan de trabajo. En Ibarra no existe un proceso cultural adecuado que brinde espacio a los niños y adolescentes.

“Por eso que yo quiero enfocar mi plan a que los niños y adolescentes se interesen en el ámbito artístico y cultural”, finaliza Milena Gusmán.