Existen dudas por conceptos en la nueva malla curricular

Ibarra. Términos como ‘transversalización de enfoque de género’, ‘nuevas masculinidades’ y ‘mujeres en su diversidad’ ya no aparecen en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Desaparecieron luego de que el presidente Lenín Moreno anunciara el Decreto Ejecutivo.

Myrian Salgado, directora del distrito de Educación 10D01, informó que el decreto está a favor del bienestar de la niñez.

“Nosotros debemos trabajar desde las nuevas generaciones, haciendo una cultura preventiva”, dijo Salgado, quien agregó que es mucho mejor porque se insertará en la malla curricular y habrá una educación de paz y sin violencia.

Señaló que de nada sirve dar las capacitaciones o charlas a las personas adultas que ya están en conflicto, “debemos tratar de prevenir desde temprana edad”.

Anuncio. El texto original de la ley decía que el Ministerio de Educación y Senescyt deben actualizar sus mallas, textos escolares y guías docentes, para que incluyan la transversalización del enfoque de género, nuevas masculinidades, mujeres en su diversidad, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y cambio de roles y eliminación de estereotipos de género.

La disposición quinta ahora señala que dichas instituciones deben actualizar mallas y textos que incluyan la igualdad entre hombres y mujeres, en todas las esferas políticas, económicas y sociales; la construcción sociocultural sobre roles y valores asociados al comportamientos de los hombres libre de machismo o supremacía hacia las mujeres, la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; el desarrollo de conductas no discriminatorias, y la eliminación de toda forma de estereotipos.

La docente Sofía Cifuentes cree que se debe fomentar una familia constituida, el papá, mamá e hijo y que el niño cuando sea adulto tome la decisión hacia dónde inclinarse.

“Tenemos que apoyar los valores y las virtudes en la niñez para que crezcan y contribuyan a la sociedad para fomentar buenos ciudadanos. “La malla tiene que actualizarse pero ese tema no debería estar ahí. “La no discriminación y la inclusión de los niños con discapacidades diferentes está bien, pero en cuanto a la homosexualidad, a que se hagan pareja del mismo sexo no. Eso debería hacerse después”. La profesional añadió que los niños pensarían que todo es normal, los temas confundirían, “debemos enseñarles a respetar diferencias pero no tocar ese tema tan amplio y directo”.