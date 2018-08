Franklin Llamurca, de los mejores de la Academia Militar San Diego

Ibarra. Franklin Llamuca es sinónimo de esfuerzo y sacrificio. A sus 18 años ya ha empezado a cumplir con sus sueños y objetivos. El mes pasado cumplió uno.

Destacado. La designación del “Espíritu Militar” de la Academia San Diego es uno de ellos. “Es una condecoración muy importante que se la dan por el orden y disciplina que ha tenido dura te todos sus años educativos”, asegura Rosa Albuja, su progenitora.

Pero la distinción no es por casualidad. Su amor por la vida militar viene desde muy pequeño.

Los desfiles cívicos donde los uniformados mostraban su gallardía lo emocionaba. Siempre quiso ser parte de eso.

“De pequeño nos decía que quería ser militar y hoy lo está cumpliendo”, relata con emoción, la progenitora de Franklin.

La vida colegial ya terminó para Franklin. Ahora se viene un objetivo mayor. Ser parte de la escuela militar Eloy Alfaro es el siguiente objetivo.

De mirada firme y pocas palabras, Llamuca sabe que para lograr su sueño debe ir cumpliendo paso a paso. Es por eso que en esta temporada vacacional la tomará como un período de concentración para lo que se viene. Para Franklin su vida gira en los valores de “honor, disciplina y lealtad”, es por ello que el sentido de pertenencia y patriotismo es su ADN.

“Mi sueño y aspiración es llegar a convertirme en el mejor militar. Este ha sido mi anhelo desde siempre”, explica con la seguridad del caso. Pero no solo los estudios son parte de su vida, la natación y el ciclismo, son los deportes que lo cautivan y le exigen al máximo. “En estas vacaciones me gusta nadar y correr. Son deportes que me van a servir mucho en la ESMIL”, puntualiza el estudiante de 18 años.