Incertidumbre en los padres de familia del Liceo Aduanero

Ibarra. No hay respuesta sobre el destino que tendrá el dinero cancelado por los padres de familia del Liceo Aduanero por concepto de matrícula y pensión de septiembre. La institución educativa cerró sus puertas al iniciar el año lectivo y los perjudicados desconocen si se les devolverá dicho dinero.

Esta mañana 24 de septiembre, decenas de padres de familia se concentraron en las afueras del establecimiento, ubicado en la Panamericana Norte (E35) para exigir al rector Danilo Paspuel que se les entregue la cantidad depositada que según uno de los padres suma más de 130 dólares. Pablo Guerrero, uno de los padres afectados por el cierre del Liceo, informó a este diario, que suman alrededor de cien las personas perjudicadas.

“Llegó un cronograma en el que dicen que desde el 24 de este mes hasta el 28 van a hacer la devolución de los dineros, pero llegamos acá y el señor (Rector) dice que no puede devolver la plata, que es el Distrito el que tiene que devolvernos. Vamos allá, y del Distrito nos dicen que no pueden devolver porque es una entidad particular y es el rector el que debe hacerlo. Hemos gastado doble pensión, doble matrícula y queremos saber quién es el que se hará responsable de la devolución”. dijo Guerrero.

EJessica Savedra es otra madre de familia perjudicada. Ella llegó desde Quito a matricular a sus dos niños en el plantel ibarreño. Ella depositó 270 dólares, a parte del uniforme. “Ha sido una pesadilla, solo queremos que nos devuelvan nuestro dinero, nada más”, afirmó.

Por su parte, Danilo Paspuel informó a los padres de familia sobre los requisitos necesarios para que se haga efectiva la devolución, mientras tanto los padres quienes ya cumplieron con estos trámites siguen si obtener una respuesta.