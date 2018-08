Ibarreño es el maestro del diseño

Ibarra. Andrés Onofre es un ibarreño que ha plasmado su talento en varios diseños. Esto le ha permitido ser reconocido a nivel nacional e internacional. Su aporte ha llegado lejos y ahora lo transmite a los nuevos diseñadores.

Su vida. Andrés, de 38 años de edad, es Observador Conceptual, Director de Proyectos en Onoidea desde el 2011 y diseñador en Inbuilders.

El talentoso imbabureño ha tenido una larga trayectoria laboral y como antesala su talento lo llevó a ser reconocido a nivel internacional.

Concurso. El ibarreño fue parte del concurso nacional Masisa para estudiantes, que se originó en Chile y poco a poco fue abarcando más países.

“Consiste en crear y desarrollar mobiliario con una temática variada. Una de las premisas es usar un 70% de su materia prima, productos que comercializa la empresa multinacional Masisa: tableros aglomerados, mdf; entre otros”, explicó An-drés.

Además manifestó: “El premio por haber ganado el Concurso Internacional fue pasajes y estadía para visitar el Salón del Mueble en Milán y una maestría en cualquier sede del IED Instituto Europeo di De-sign. No he podido concluir estos premios ya que me negaron la visa dos veces. Otro premio fue diseñar una línea de muebles para Colineal”.

Experiencia. “Ser más humano, convivir con culturas diferentes, más crecimiento conceptual y creativo. Ser parte de la motivación para cambiar algo”, dijo como experiencia de vida el imbabureño.

Su método. “Divertido, siempre lo tomé con mucho optimismo, no me preocupé del dinero porque dinero no hubo, jaja... es un decir.

Nos guiamos en la Metodología del Diseño, vivir el proceso, aprender, volver a rehacer y superar los errores, convivir con maestros carpinteros, ensuciarse, andar mucho buscando materiales, dormir poco. En definitiva, disfrutarlo”, dijo en cuanto al proceso que ha utilizado para crear.

Lo más difícil. “Salir del molde tradicional. Algunas personas que vieron mi diseño en papel me decían que las curvas cerradas que tiene sería imposible hacerlo. Se hicieron dos matrices, muchas piezas de MDF rotas, se modificaron los pasos, técnicas y a la final salió. El primer acto al cambio es hacerlo, no decirlo”, dijo Andrés Onofre.

Proyectos. “Ahora, creación de Mobiliario Vivo, unión de materiales amigables a la naturaleza, tableros ecológicos con la propia vegetación, eliminar los acabados con compuestos orgánicos volátiles. Además de proyectos relacionados con la publicidad, la composición musical y la cocina”, manifestó el creativo.

Además dijo: “Pasemos del ver, al mirar y luego al observar donde nos detengamos en cada detalle, y pensemos en construir un plácido instante. Nuestro entorno necesita de gente que de soluciones no pedidas, vivamos siempre en simbiosis”, puntualizó.