“Hay reformas que carcomen los fondos del Seguro Social”

Ibarra. Manuel Posso Zumárraga es un abogado imbabureño que por su experiencia de muchos años en el IESS, conoce a ciencia cierta el presente y el futuro de la institución que, de no tomarse cartas en el asunto, no se mira muy promisorio

¿El IESS ha cambiado para bien?

Los cambios en la seguridad social en el Ecuador han sido cosméticos y prácticamente se sigue la misa línea del gobierno de Rafael Correa.

¿Qué le ha hecho mal a la institución?

Las últimas tres reformas carcomieron el fondo de pensiones y de salud. Una de ellas la que permitió que más de 3 millones de hijos menores de 18 años puedan incorporarse al IESS de un solo golpe.

¿Eso fue demagogia?

Fue una medida demagógica, no hubo los estudios técnicos suficientes y el impacto económico fue lo peor.

¿Los balances actuariales son confiables?

Es una ficción. Se decía que no se puede pagar la deuda del Estado al IESS por falta de reglamento. Se hizo uno y no lo aprobaron y ahora se dice que los balances actuariales que hizo la Contraloría al Instituto deben ser revisados por el IESS y eso es el colmo.

¿La otra reforma?

Fue la ley de discapacidades porque acogieron a las personas con discapacidad como afiliados voluntarios sin requisitos, aquí no hubo eso.

¿Cuáles son las deudas grandes?

La deuda más abultada en salud significa 3 mil millones de dólares.

¿Y la del Fondo de Pensiones?

Esa deuda alcanza los 2 800 millones de dólares.

¿Que otra ley carcome los recursos del IESS?

Es la relacionada con las amas de casa y trabajadoras de servicio no remunerado (empleadas domésticas)... esas tres leyes perjudicaron al sistema de financiamiento de salud y pensiones.

¿El Consejo directivo del IESS está bien conformado?

Esas representaciones son ficticias, no tienen ni voz ni voto y más que todo son apéndices del Ejecutivo porque el representante de los empleadores está, por ejemplo, desde el 2006 con funciones autoprorrrogadas.

¿Hay necesidad de reformar la Ley de Seguridad Social?

Hay tres proyectos que se conocen para reemplazar o sustituir a la Ley de Seguridad Social actual, pero ninguno de los tres reúnen las condiciones técnicas ni actuariales, no hay estudios.

¿Seguridad Social y Seguro Social es lo mismo?

Seguro Social es una cosa pequeñita que debe administrar el seguro de pensiones, de salud, de riesgos y seguro campesino, en cambio la seguridad social es toda una organización al servicio del hombre que se ocupa de todas estas contingencias, más la prevención para que no haya riesgos.

Hay proyectos que circulan en la Asamblea Nacional... Sí, pero yo me temo que el Seguro Social no tiene agenda y no tendrá en este año por lo menos.

Los asambleístas conocen los pormenores?

Conocer conocen, pero no les conviene hacer la reforma porque el IESS sigue siendo la gallina de los huevos de oro para los proyectos del gobierno de turno.