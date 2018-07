Franz del Castillo responde a la polémica generada en Concejo Municipal

Ibarra. Luego del análisis que realizaron los concejales al informe de festividades de la Batalla de Ibarra, hoy se realizará una sesión extraordinaria para establecer las actividades conmemorativas y pedir respuestas sobre el déficit del presupuesto entregado a la Dirección de Cultura.

Franz Del Castillo, director de cultura, en entrevista con EL NORTE TV, señaló que su objetivo siempre es transparentar y que la gente conozca los procesos que se han realizado en la dirección.

En cuanto a los presupuestos de fiestas explicó que hay una partida que no ha sido tomada en cuenta todavía.

Informó que hace un año la dirección presentó un Plan Operativo Anual, POA, de 900 mil dólares, de los que el Concejo aprobó 784 mil dólares, “anexo a esto hay varios recortes presupuestarios porque no se contempla un arrastre de 208 mil dólares y sufre la dirección un bajón económico”, dijo el Director de Cultura.

Además, indicó que hubo modificaciones internas y que por eso hay una partida de un presupuesto de 30 mil dólares para fiestas julianas.

Del Castillo mencionó que la agenda que presentó Laureano Alencastro, exdirector de Cultura, no está respetada en su totalidad.

“Hubo cambios, se eliminan dos eventos y se aumentan algunos rubros más porque queremos trabajar en un desfile cívico militar muy grande. Los concejales dicen que no hay la plata, el dinero no ha cogido nadie, está ahí, todo tenemos transparentado. No se puede politizar a la cultura”.