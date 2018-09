Estudiantes del Liceo Aduanero deberán ser reubicados desde hoy

Una explicación necesaria

Durante este problema también surgió entre los padres de familia sobre la obligación de que los estudiantes deban acudir a la nueva Unidad Educativa Particular Aduana, ubicada en el antiguo Imperio del Sol. Doris Castillo, vocera oficial de esta nueva institución, aclaró: “Nosotros como personas naturales tenemos el derecho de crear una nueva unidad educativa. Acogiéndonos a ese derecho hemos tomado la decisión de solicitar los permisos correspondientes tanto al Distrito como a la Zonal para iniciar una nueva unidad educativa. No tenemos nada que ver con la Unidad Particular Liceo Aduanero. Si los estudiantes de la institución educativa en mención deciden visitarnos con voluntad propia estamos para servirles y si no desean ellos tienen su libertad de escoger”.