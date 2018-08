“En obras grandes o pequeñas, donde se topa sale pus”

Ibarra. En el marco de un evento político organizado por el Movimiento de Uni-dad Plurinacional Pacha-kutik, el exasambleísta Clé-ver Jiménez, que utilizó un grillete electrónico en el tiempo del expresidente Rafael Correa, se hizo presente el sábado anterior en Ibarra para hablar del desafío de la sociedad civil frente a la corrupción.

El político ecuatoriano hizo referencia a varios aspectos.

Política y politiquería. Te-nemos que tener muy bien identificada la diferencia entre lo que es la política y la politiquería, dijo Cléver Jiménez, al añadir que “política es servicio, es una ciencia muy importante que todos debemos practicarla de manera correcta, pero politiquería es lo que practican aquellas personas que se dedican a utilizar y abusar de la actividad para beneficio propio y no para servir a la gente”.

Política es un servicio a la gente, mientras que politiquería es servirse de la gente para sacar provecho particular o propio, precisó el exasambleísta.

Interculturalidad, ¿una mentira? Se refirió a la interculturalidad y la pluriculturalidad, señalando que “lastimosamente debo ser extremadamente crudo, porque debemos decirnos la verdad y no engañarnos”.

Realmente estos términos están aprobados por la Constitución del 2008 “y la interculturalidad se ha reducido solo a la enrtrega de un cargo público a uno que otro dirigente indígena o también en provincias como ésta (Imbabura) a la fiesta folklórica, pero en la práctica no se han desarrollado las culturas en el país, no existe interculturalidad y nisiquiera lo han hecho nuestras propias autoridades que también son indígenas, es decir estamos totalmente perdidos”, dijo.

Interculturalidad es un término hermoso, señaló el exasambleísta Cléver Jiménez, pero eso no está sucediendo y hay que decirlo que nuestras propias autoridades no están cumpliendo con aquello.

Investigación. En los últimos 8 meses que tengo ya de libertad plena, me he dedicado a investigar, no más hechos de corrupción, porque eso ya lo conoce todo el pueblo ecuatoriano, “donde se topa sale pus, en obras grandes o pequeñas, hay corrupción”, acotó Jiménez.

En salud, educación, en carreteras, hidroeléctricas, petróleo y en cualquier área hay corrupción, sentenció. Me he dedicado a investigar dónde hay una obra, grande o pequeña, en cualquier parte del país que se haya construido sin sobreprecio y sin hechos de corrupción “y saben qué es lo impresionante... hasta el día de hoy no encuentro una sola obra, porque si lo encontraría le anunciaría al país y eso sí sería una buena noticia nacional”.

Aseguró que seguimos en total pobreza, “porque la plata se la despilfarraron”.