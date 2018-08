‘El seguro está en riesgo’, dice Proaño Maya

El imbabureño Marco Proaño Maya en una entrevista con EL NORTE, afirma que la seguridad social en Ecuador está en riesgo. Recordó que, al admitirse, por parte de la Corte, la inconstitucionalidad de la supresión del 40 % al fondo de pensiones se dispuso que el Estado aporte nuevamente el 40 %, pero a partir de 2019. “De 2015 a 2018 el Estado se liberó de su obligación de aportar al fondo de pensiones”.

¿Por qué está en riesgo la seguridad social?

El Estado tiene obligaciones con el sistema de la seguridad social, pero se ha desvinculado de ellas. Analistas actuariales consideran que el fondo de pensiones debía estar en los $14 mil millones y actualmente tiene $7 mil 960 millones. Se ha ido carcomiendo, lesionando el fondo de pensiones que administra la seguridad social y que sostiene las pensiones de los jubilados en transición y de las nuevas generaciones.

El pago del 40 % lo retomará el Estado desde 2019, pero no de manera retroactiva

No de manera retroactiva. De 2015 a 2018 no hay la obligación del Estado, porque la sentencia de la Corte Constitucional no fue retroactiva. Pero, de 2008 a 2014, el Estado sí pagó, pero lo hizo en bonos del Estado, a 10 años plazo, con el 8 % de interés anual. El BIESS tuvo que darle al IESS entre 1 500 millones y USD 1 800 millones cada año para que el IESS pueda cumplir su obligación con el Estado.

Anualmente ¿A cuánto equivale el 40 % para el fondo de pensiones?

Aproximadamente 1 400 millones de dólares para que se puedan pagar las prestaciones a 450 mil jubilados. Hubo otras resoluciones ilegales, por ejemplo se desconoció la deuda que el Estado tiene por la atención de salud de los jubilados. Cuando la Contraloría resolvió que sí hay la deuda, era de cerca de $2 500 millones. Hoy, los analistas creen que está en alrededor de los 3 000 millones de dólares, solo la atención en salud de los jubilados.

¿A cuánto asciende la deuda total que el Estado mantiene con el IESS?

Debe titularizarse la deuda, saber cuál es la deuda real que tiene el Estado con el IESS. La seguridad social funciona a través de la solidaridad.

¿Están en riesgo las pensiones jubilares?

Hay cálculos actuariales que advierten que, de no haber decisiones radicales, frontales, el fondo de pensiones y sus reservas solo podrían tener recursos para pagar pensiones hasta el año 2022.

¿Cuál es la salida?

Nuestra gran preocupación es qué se puede hacer para la sostenibilidad económica del IESS, pensando en las nuevas generaciones. La única forma de no llegar a ser viejo es morirse y la única forma de vivir muchos años es envejeciendo.

El Estado tiene la obligación con el ser humano y se debe priorizar la seguridad social en el país.

Para saber:

En agosto de 2017, el Consejo Directivo de IESS cambió la base de cálculo de las pensiones de jubilación.

El Art. 229 de la Ley de Seguridad Social establece que el cálculo es del 75% del promedio de los últimos mejores años de aportaciones del afiliado y, si tiene más de 40 años, el 100 %.

Ahora el cálculo es de la raíz sesentava de las 60 aportaciones de los cinco mejores años.

“Los futuros jubilados van a tener una pensión más baja”, explicó Proaño Maya. “Existió mala administración en el IESS”, recalca el exlegislador imbabureño.