Comando del GIR al frente de la Policía en Imbabura

Ibarra. Portando orgulloso la boina e insignias que lo identifican como comando del Grupo de Intervención y Rescate, GIR, el coronel de EM de Policía, Víctor Hugo Zárate Pérez, recibió el mando de la comandancia de Imbabura.

En una emotiva ceremonia el gendarme, quién se desempeñaba hasta la semana pasada como Jefe del Distrito de Nueva Prosperina en la provincia del Guayas, mencionó estar muy honrado al haber sido designado para prestar sus servicios como comandante de la Subzona Imbabura.

Declaración. “Luego de 30 años de servicio policial he acumulado cientos de experiencias que me permiten presentarme con la misma humildad de siempre, pero con mayor experiencia profesional, que la he ido ganando a través del tiempo transitado por la institución policial, estoy consciente que el desafío es mayor, pero también estoy consciente que los retos están asumidos por las personas comprometidas con un ideal”, mencionó el ambateño.

También dijo que su único ideal es garantizar la seguridad ciudadana. “Invito a todos mis compañeros policiales a renovar nuestra obligación de trabajo, esfuerzo y sacrificio”, dijo.