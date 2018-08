Andrea Cazar: “No cederé ante ningún acto de corrupción”

Ibarra.- La abogada Andrea Cazar Villacís, apenas tiene una semana en el cargo de delegada del Consejo de la Judicatura de la provincia de Imbabura.

A esa responsabilidad llegó propuesta por un colectivo ciudadano en donde estaba un movimiento de la Universidad Técnica del Norte, los comerciantes minoristas del mercado Ama-zonas y el Frente Unitario de Trabajadores a nivel nacional, “incluso de trabajadores de Imbabura del Consejo de Telecomunica-ciones”, dijo.

Andrea Cazar estuvo ayer en el programa Pulso Informativo de radio Los Lagos y El Norte TV en laplataforma de Facebook.

¿Qué conoce de la tarea cumplida en el Consejo de la Judicatura de Imba-bura?. En la administración anterior sí hubo un poco de persecución en contra de abogados particulares y de algunos funcionarios y eso es lo que hay que cambiar

¿Con qué ánimos viene? Nosotros no estamos para perseguir a la gente y lo que sí queremos es dar un buen servicio a la ciudadanía; es por eso que he manifestado que si existen quejas, reclamos o sugerencias nos las hagan conocer porque las puertas de mi oficina están abiertas, no solo para los usuarios internos, sino para toda la ciudadanía.

¿De qué tipo de persecución habla y de quién? Persecución simplemente a cada uno de los funcionarios públicos de parte de la persona que llevaba adelante esta delegación que antes era la Dirección Pro-vincial del Consejo de la Judicatura.

¿Se va a investigar a la gestión anterior? Nosotros vamos a cumplir de manera estricta con todo lo que signifique recabar, si hubo o no, algún asunto de corrupción. Claro, nosotros no podemos decirlo si hubo o no, mientras no hagamos un diagnóstico, mientras no conozcamos de primera mano las cosas.

¿Habrá una investigación al respecto? Si es necesario ingresará Contraloría y auditoría, lo importante es conocer a ciencia cierta si ha existido algún asunto para corregirlo y cortarlo de raíz para proceder luego a sancionarlo.

¿Va a solicitar auditoría de gestión del anterior Presi-dente del Consejo de la Judicatura de Imbabura, Danilo Espinosa de los Monteros? De ser necesario y si tengo la anuencia del Consejo de la Judicatura a nivel nacional se lo hará, porque tampoco estamos aquí para encubrir a nadie ni tapar las espaldas, absolutamente de nadie.

¿Eso quiere decir que tampoco estaba la mesa servida para que usted asuma esta responsabilidad? Para nada, yo creo que cada uno hace su trabajo desde su óptica respetable, pero lo importante ahora es transformar, en este tiempo de transición, lo que se ha venido haciendo mal.

¿Y las cosas buenas? Si hay cosas buenas hay que continuarlas, porque tampoco vamos a botar por la borda lo que se ha hecho de bueno, recalco que no estamos para perseguir a nadie.

¿Qué les dice a sus compañeros de la Judicatura? Mi paso por esta institución es quizá transitorio porque quienes se quedan son ellos, haciendo una mejor institución cada día, por lo tanto hay que aprovechar los espacios que tenemos para aportar con un granito de arena.

¿Eso quiere decir que Andrea Cazar no será condescendiente con ningún acto de corrupción? En lo absoluto. Nuestro slogan como institución manifiesta que aplicaremos justicia independiente, ética y transparente.

¿Cuánto tiempo permanecerá en este cargo?. Yo no sé si este cargo va a durar un día, un mes o un año, pero nuestro compromiso es cumplir responsablemente para mejorar la administración de justicia.