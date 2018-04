David Ortiz presentó diseño para promover conciencia ambiental

Sin marcos

Es apasionado del diseño gráfico. David Ortiz es docente y coordinador de la carrera de Diseño y Publicidad en la Universidad Técnica del Norte, UTN.

POSTULACIÓN

Este diseñador y su cartel sobre la conciencia ambiental a nivel mundial, está entre los 107 más importantes de 30 paises. La United Designs Alliance es un establecimiento que se encuentra en Corea, e hizo la convocatoria para que los diseñadores en el mundo participen y se unan a este diseño social.

“Lo que tratamos de hacer con este cartel es tratar de llegar a la mayor cantidad de personas para promover la conciencia”, asegura Ortiz.

La postulación de este cartel se realizó hasta finales de agosto. Las redes sociales ha sido de ayuda para que este grupo de siete ecuatorianos que enviaron sus mejores diseños a Corea hagan duplas de trabajo para hablar sobre los temas entorno a los requerimientos.

Esta octava convocatoria de la alianza de diseñadores alrededor del mundo no es la única. Para este mes también se presentó otra sobre la firma del Tratado de Tlatelolco, que se trata sobre la prescripción de armas nucleares en Latinoaméria y el Caribe.

En un mes recibirá los resultados sobre esta nueva pustulación.

David cuenta que también hubo otra convocatoria para el festival del arte y la resistencia en Irán, esta se trata de la bomba que fue lanzada en mayo en Yemen, y los problemas entorno a esta región.

Yemen, Siria y Palestina eran los temas. “Los medios de comunicación más importantes no hablan sobre este tipo de cosas, posiblemente Irán es un país que también está siendo aquejado directa e indirectamente por los diferentes grupos culturales, filosóficos, religiosos.Pero es más importante que todo el mundo, a través de una convocatoria se reúna con el diseño como pretexto para hablar sobre este tema.

Tal vez pueden existir gráficas que sean fuertes, pero de eso se trata el cartel. No buscamos publicidad, no se busca dinero, no se busca un premio. Posiblemente el reconocimiento sí puede ser importante como motivación, pero es mejor que el mensaje llegue a muchas personas”.

El tema de la conciencia ambiental propuesta en esta convocatoria, para David es muy importante. “Es muy complicado si hablamos de contaminación porque hay diferentes tipos, formas, hasta incluso, a nivel de problemática humana hay mucho elementos sobre este tema”.