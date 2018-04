90 mil dólares para rehabilitar el edificio del antiguo Teodoro Gómez

Sin marcos

IBARRA. La edificación del antiguo colegio Teodoro Gómez de la Torre está en trámites. El alcalde, Álvaro Castillo, durante su diálogo semanal dijo que el dinero para el estudio ya lo tiene en la alcaldía.



“Si el Ministerio de Educación da paso a un convenio propuesto por el colegio Teodoro, en donde me permitan ellos invertir los noventa y pico de miles de dólares que los tengo ahí, -que ya me dan ganas de utilizarlos en otra cosa porque no puedo tener la plata ociosa- entraré al estudio de la rehabilitación, pero siempre y cuando ese proyecto vaya a ser administrado en forma conjunta (Municipio, Teodoro Gómez y Ministerio de Educación)”.

Una de las propuestas del Municipio es hacer aquí la ‘gran biblioteca’ que le hace falta a la ciudad. Castillo manifestó también que mientras no exista ese convenio no podrá invertir ni un solo dólar en los estudios de la rehabilitación y “lamentaría no hacerlo porque es un ícono de la ciudad”.

La rectora de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, Rocío Tafur, indicó que se está trabajando desde hace tiempo con este proyecto.

“Pero como hay muchos requerimientos, entonces... estamos cumpliendo ya. Hemos trabajado con el Ministerio de Patrimonio y Cultura para que nos avale la reconstrucción bajo los lineamientos de patrimonio”.

Milton Yépez, director de Planificación del Municipio de Ibarra, indicó que la municipalidad está afinando recursos para la contratación de los estudios de rehabilitación (todavía no lo que es construcción) “porque el estudio nos va a arrojar la información respecto a cuánto nos va a costar; qué es lo que hay que hacer estructuralmente; para qué lo vamos a destinar”.

EDUCACIÓN

Carmen Guagua, coordinadora de educación de la zona 1, señaló que como Ministerio de Educación no tienen ningún inconveniente sobre esta intervención.

“Pero sí es importante que nuestro alcalde entienda que hay instituciones que son responsables de este tema”.

Guagua hizo un ejemplo, agregó que la administración de los bienes del sector público está bajo la responsabilidad de Inmobiliar. “Para ello es necesario que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra presente un proyecto, es decir, en qué cosiste la intervención que va a tener este bien”. Para hacer la intervención la Municipalidad deberá presentar el proyecto que será destinado con escrituras a Inmobiliar y esta se encargará de coordinar con el GAD.