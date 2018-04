Haney López, candidata a reina de Ibarra: Su objetivo es el tema ambiental (video)

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: IBARRA Publicado el Miércoles, 14 Septiembre 2016 08:25 Escrito por : Visto: 6264

IBARRA. Haney tiene 22 años y es otra de las aspirantes a ser reina de Ibarra. Representa principalmente a la empresa pública de Movilidad del Norte, Movidelnor.



Para esta joven candidata este certamen es una de las oportunidades para ser un vínculo con la sociedad. “Me motivan muchos temas. Por ejemplo el ambiental y el de movilidad, siempre y cuando se vinculen los sectores vulnerables, en este caso madres jóvenes; niños y adultos mayores”.

Haney cuenta que se enfocaría en la educomunicación, educar y comunicar. Con el tema ambiental trabajaría en el reciclaje; en la división de los desechos de fuentes. “Me gustaría ayudar también en el bienestar animal. Me parece que a Ibarra todavía le falta mucho de esto y en el campo de vialidad quiero aprovechar este espacio que tiene Movidelnor”.

VINCULACIÓN

Esta ibarreña también compartió con nosotros sus actividades y proyectos. Fue la primera en ser fotografiada por reporteros de Diario EL NORTE, las escaleras y a la orilla de la piscina en la Hostería La Estelita fueron los lugares escogidos para que Haney posara frente a las cámaras.

Cree que a la Ciudad Blanca le hace falta un poco más de apertura para vincular a las madres jóvenes. “Me gustaría ser la plataforma en que sus anhelos se conviertan en realidad. Hace falta apoyo para ellas y para los niños también, que a veces no crecen en un hogar con papá y mamá”.

COMPROMISO

Hace un mes Haney se acabó de graduar como Periodista. “Ahorita no tengo mucho qué hacer y por eso opté por esta oportunidad. Me parece espectacular participar y sobretodo contribuir como persona”.

El objetivo personal de esta joven, luego del certamen, es plantear proyectos grandes en los que no se trabaje solo por un reinado sino que se sigan aportado por el bien de la ciudadanía ibarreña.

OPORTUNIDADES

Este certamen que cada año se realiza en Ibarra, es una de las oportunidades para unir las tres etnias (indígena, afroecuatoriana y mestiza).

“Ahora somos ocho candidatas y ninguna, estoy completamente segura, cumple, no sé… los estereotipos que nos han impuesto de belleza. Aquí nos vemos mestizas, hay afro, hay indígena, entonces me parece que esto es una oportunidad para vincularnos”.

Haney asegura que tiene un carácter fuerte pero que es muy alegre, con una gran sonrisa dice: “Trato de mantener siempre la calma, me gusta leer, me gusta escribir”.

Si no es la elegida para portar la cinta y la corona de Ibarra, elección y coronación que se llevará a cabo este sábado 17 de septiembre a las 19:00 en el Coliseo Luis Leoro Franco, Haney explica que de cualquier forma le gustaría ayudar. “Me gustaría mucho apoyar a la persona que quede reina, porque he visto que hay discusiones e indiferencias que a la final no llevan al objetivo por el que estamos aquí, que es contribuir con la ciudad”.