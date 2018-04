Procedimiento inusual de un agente de Tránsito de Ibarra genera polémica (VIDEO)

Sin marcos

IBARRA. Una supuesta agresión hacia un conductor, por un agente de tránsito, se hizo viral en un video que circuló ayer en las redes sociales. En el material visual se observa a un uniformado usando gas pimienta en contra del conductor de un vehículo y en presencia de un niño de tres años de edad.



Édison Valverde, conductor, acusado por Movidelnor de infringir la Ley, denunció al agente de tránsito, A. G, en el Juzgado de Contravenciones por supuestas agresiones físicas.



El conductor agregó que el agente le roció gas en los ojos y boca, porque según él se equivocó de ruta al dirigirse a los patios de retención vehicular.

En la Empresa Movidelnor se manejan otras versiones e incluso otra parte del video muestra una señora, supuesta cliente del conductor detenido, en donde menciona cuánto le cobró el ciudadano por la carrera, lo que según las autoridades de Movidelnor quiere decir que sí estaba realizando la actividad ilegal.

“Hemos iniciado investigaciones exhaustivas en la institución para determinar las responsabilidades y acciones.

Por otra parte ya hemos planteado una demanda en contra del conductor del vehículo por resistencia y ataque.

El hecho obecede al procedimiento que realiza una agente civil de tránsito para la detención de un vehículo de acuerdo lo establecido en el Art. 686 inciso 3, numeral 1 del COIP, en donde sanciona el transporte ilegal de personas”, dijo Édgar López, gerente general de Movidelnor.

“El conductor no hizo caso a los pedidos del agente civil, circuló a exceso de velocidad y en el asiento delantero tenía un niño”, dijo López quien sin embargo no justificó el procedimiento del agente civil de quien dijo por el momento no está realizando el trabajo operativo.