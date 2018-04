Danely Aguas, candidata a reina de Ibarra, impulsará su cultura

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: IBARRA Publicado el Viernes, 09 Septiembre 2016 00:07 Escrito por : Visto: 3957

IBARRA. Danely Aguas Lara, candidata a reina de Ibarra, tiene 18 años, es carismática, muy sonriente y le encantan las fotos. Representa a la Red de Jóvenes del territorio ancestral (afroecuatorianos).

Luego de una larga sesión de fotos, Danely contó a Diario EL NORTE sobre sus actividades en el certamen de belleza.

“Quiero impulsar mi cultura, ya que se han estado perdiendo valores culturales. Demostrar que los afros no solo estamos en capacidades de bailar y jugar fútbol, sino que también podemos prepararnos mediante conocimientos y llegar a tener puestos en el Municipio, en la presidencia”. Su referente es Barack Obama, presidente de los Estados Unidos.

PROYECTOS

Demostrar que los afroecuatorianos pueden llegar lejos, fue lo que le motivó a Danely para participar en este evento.

Es bailarina de ritmos tropicales, afros. “Bueno, bailo de todo, hago gimnasia también. Me gustaría mucho estudiar en la U comunicación social, que ya mismo ingreso también”.

Esta aspirante a ser reina de Ibarra dijo que la mejor forma de combinar sus actividades es estar relajada, no estresarse por nada. “Dios es quien nos da tiempo para todo. Y no sé..., espero llegar a ser reina”, comentó Danely sonriendo muy feliz.

El proyecto de esta joven es enfocarse en los sectores más vulnerables, adultos mayores, niños, personas con discapacidad e impulsar su cultura (afro).

Según Danely, a Ibarra le hace falta tener una organización más establecida con personas que tengan más ideas de cambio.

FOMENTAR LA UNIDAD

“Hace poco hicieron un programa en el que asistieron representantes de la cultura afro; nuestros indígenas; los shuar, vinieron las culturas de aquí de Imbabura, y esa sería para mí la mejor manera de integrarnos, unirnos y mostrar lo que tenemos porque es bonito compartir nuestras ideologías y costumbres”.

En caso de no llegar a ser reina de la ciudad, sus proyectos y objetivos seguirán siendo los mismos. “Lejos de ser una competencia, todas estamos aquí por un mismo objetivo, que es trabajar por nuestro Cantón.

Para Danely, es la primera vez que en este certamen de belleza participan las tres culturas: mestizos, afros e indígenas.

“Creo que todavía existe discriminación porque a veces las personas la tapan con halagos y aún sigue siendo violencia. Pero este evento es una prueba de que ya se está cambiando.

Hacer sesiones de fotos para Danely es muy divertido porque capta su forma de ser. Dijo que en las fotografías refleja su personalidad, que es lo que se quiere presentar.

“Yo soy rapidísima cambiándome de ropa, en lo que me demoro es en el maquillaje porque antes no me hacían tanto esto. Es una experiencia nueva para mí”.

Danely explicó que maquillarse es incómodo porque pierde su entidad. “Si yo cambio mi cabello es perder mi esencia, que se supone que represento a los afros, que es símbolo de libertad.