No se venderá licor artesanal durante las fiestas de Ibarra

Publicado el Martes, 06 Septiembre 2016

La Comisaría Municipal de Ibarra, conjuntamente con el Comité Permanente de Fiestas, y las entidades de control resolvieron que en las Fiestas de Ibarra queda prohibida la venta de licor artesanal.

De acuerdo a la Ordenanza que Regula la actividad de Comercio en el cantón Ibarra desde el 2002. Sección VIII de las prohibiciones articulo 35 literal (b), que prohíbe vender la mercadería sin registro sanitario, ni fecha de caducidad y distintas a las establecidas en el contrato.

Si bien es cierto el consumo de ventas alcohólicas se permitirá de manera moderada, como son las cervezas, pero el consumo de bebidas fuertes consideradas como los hervidos no se permitirá.

En tal sentido la Comisión de Fiestas se ha pronunciado en las diferentes reuniones, que no se permita el consumo de este tipo de bebidas, por lo tanto el expendio está totalmente prohibido, primero porque es un licor sin registro sanitario, y no se sabe la procedencia de dicho licor artesanal.

Para la Municipalidad de Ibarra, el interés es asegurar la salud de los ibarreños y cuidar la imagen de la ciudad. El control y abuso de bebidas alcohólicas se realizará desde el inicio hasta el final de las fiestas.

Es importante anunciar a la ciudadanía que se realizará los controles en todos y cada uno de los eventos, verbenas populares en barrios, eventos públicos organizados por la Municipalidad como los organizados por la ciudadanía en el sector privado. El requerimiento de la Comisión es vivir las fiestas en paz.

Por tal razón Pablo Torres Comisario Municipal manifestó que se construyó un Plan de Contingencia con la Policía Municipal para elaborar brigadas de control. Quienes incumplan con esta disposición serán decomisados la mercadería del licor artesanal y obviamente el retiro de todo el puesto de venta. La Comisaría Municipal, entregará, los permisos y las debidas credenciales a los comerciantes de comidas.

Además la Comisaría Municipal lleva un registro de todas las personas infractoras con la finalidad, de quienes sean sorprendidos expendiendo licor artesanal, denominado “las puntas”, a futuro no se les facilitará los permisos para ninguna actividad económica sostuvo Torres.