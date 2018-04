Emprendedores se capacitan en administración e informática

Sin marcos

A través del programa denominado “Escuelas permanentes” la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Ibarra, entregó a 50 emprendedores/as y empresarios/as la posibilidad de participar gratuitamente en nueve cursos destinados a desarrollar habilidades directivas, administrativas e informáticas.



“Estas instancias son muy importantes para que los microempresarios entiendan que también tienen que incorporarle conocimientos a la administración del negocio, de cómo presentar proyectos a las instituciones públicas o privadas, cómo manejar mejor la administración, de poder tener más habilidades y capacidades de emprendimiento y hacer negocios que les permitan tener mayor rentabilidad, sin el conocimiento muchos fracasan porque no entienden cómo seguir adelante”, explicó Silvana Linto, Analista de proyectos del GAD-I.

A partir del mes de julio del presente años se reestablecieron los cursos permanentes, con esto ayudamos a los emprendedores a direccionar sus negocios. El objetivo es que no decaigan y continúen innovando, acotó Linto.

Este trabajo es posible gracias a nuestros aliados estratégicos. Por el momento estamos trabajando con la Universidad Técnica del Norte, Vision Found, Mintel, CNT, Misión Scalabriniana, la misma que nos dotó de equipos de computación, señaló.

La funcionaria agregó que el alcalde Álvaro Castillo, prioriza en su proyecto, el poder decir que Ibarra es una ciudad de emprendedores, de gente que siempre está preocupada por salir adelante por sus propios medios, a través de la capacitación, de la idea de poder hacer un negocio y poder desarrollarlo, pero sobre todo de tener un mejor futuro.

“Una crisis también es un momento de oportunidad, a través de la creatividad podemos avanzar y crecer y eso es lo que le queremos transmitir a nuestros emprendedores por medio de estos planes, donde no nos quedemos con la actitud resignada sino que tengamos la actitud proactiva”, sostuvo Linto.