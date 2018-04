Angustia en padres por lentitud en proceso de cambio a planteles fiscales

Sin marcos

Un dolor de cabeza resultó para padres de familia realizar el proceso de cambio de establecimiento fiscal de sus hijos y, en otros casos para el cambio de plantel particular a fiscal.



Ayer, cerca de 70 personas hacían fila en la puerta de la unidad educativa Modelo, una de las tres instituciones sede de las inscripciones para el año lectivo 2016 - 2017.

Padres de familia manifestaron que el sistema está lento y que incluso se colgó mientras la espera continuaba.

Los hijos de Paola Hidalgo estudiaron en Santo Domingo de los Tsáchilas, pero desde este año lectivo se educarán en un plantel fiscal de Ibarra.

Paola comenta que hizo fila ayer desde las 05:30 de la mañana para lograr una atención rápida, pero pasado el mediodía aún no recibía atención.

A ella le informaron que hubo problemas en el sistema informático durante más de una hora.

La lentitud del sistema es algo que también reclamaron los padres de familia.

El problema de Lucía Pasquel es que su hijo no consta en ninguna institución, pese a que asegura que realizó el proceso en la Dirección Distrital. “Estamos quedados sin cupos para nuestros hijos”, precisa Lucía. El mismo problema tiene Susana Bonifaz. Su nieto no consta en alguna institución educativa.

“Dicen que se ha perdido del sistema”, manifiesta con lamentación, Susana.

Oswaldo Pineda es otro de los preocupados padres.

Asegura que llegó a realizar el trámite para su hijo a las 05:00 y, hasta las 16:10 aún no recibía atención. Es decir pasó casi 10 horas sin ningún tipo de indicación relacionada a su hijo que este año lectivo cursará educación inicial y espera hacerlo en un plantel fiscal.

EL NORTE se comunicó telefónicamente con el director de Educación del Distrito Ibarra, Marco Monroy, y afirmó que no se reportó información sobre el daño del sistema informático.

Sobre la falta de cupos que evidenciaron algunos padres, explicó que los representantes deben acercarse al Distrito de Educación para informar sobre el problema. El proceso de traslados de fiscal a fiscal por cambio de domicilio se realizó desde el 1 al 13 de agosto. El trámite que se realiza desde ayer es de casos excepcionales y se desarrollará hasta el viernes 26 de agosto.