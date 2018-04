Alex Tobar fue declarado inocente por la Corte Provincial de Justicia

Sin marcos

IBARRA. Álex Tobar, exadministrador general del Municipio de Ibarra, enfrentó un proceso judicial acusado de supuesta venta de puestos en el Municipio de Ibarra, sin embargo nada se pudo comprobar y finalmente, el martes 26 de julio de 2016, los magistrados de la Corte Provincial de Justicia ratificaron la inocencia del exfuncionario municipal.

“Este es un proceso que he venido afrontando desde el mes de noviembre del año anterior, a mí se me acusó de una supuesta venta de puestos. En ese sentido hemos seguido los trámites legales normales. Me imputó el Tribunal de Garantía Penales, un año de prisión, pero apelamos a la Corte Provincial en donde tres ministros jueces analizaron jurídicamente, dejando la política a un lado y ratificaron mi inocencia”, dijo la exautoridad municipal.

“Debo mencionar que quienes me acusaron injustamente le hicieron un gran daño a Alex Tobar Ramírez, poniendo en duda la honorabilidad, adelantándose a testimonios falsos, diciendo que yo soy culpable. Pero en su conciencia ha de quedar el daño que me hicieron durante ocho meses".

“Le hicieron un daño moral a mi familia, mire, estoy sin trabajo, ese es un daño irreparable. Pero será ahora Dios quien juzgue a estas personas. Estaremos pendientes para ver qué más se inventan ahora”, dijo Tobar sin precisar nombres, en compañía de sus dos abogados defensores.



Pero uno de sus dos abogados defensores, Iván Durazno, fue más allá al mencionar que ahora lo que viene será una demanda internacional al considerar que hubo un error judicial (Fiscalía y Juez unipersonal), mala administración de justicia y violación a las garantías del debido proceso, siempre y cuando se agoten todas las instancias nacionales. “Estoy seguro que esos malos operadores de justicia convirtieron un proceso presumiblemente penal en un asunto político para tener réditos que tienen mucho que ver con temas de tendencias políticas. Inclusive hubo una detención ilegal del otro señor (R.P) que está privado de la libertad”, explicó el abogado.