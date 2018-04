Solo hay 63 especialistas

Sin marcos

Publicado el Martes, 26 Julio 2016

El Hospital San Vicente de Paúl tiene al momento 220 médicos, de los cuales doce son extranjeros. De ese total 63 son médicos especialistas. Sumado el personal administrativo y más colaboradores (personas en periodo de formación 100) llega a tener una planta total de funcionarios de 740 personas.

Es catalogado como un hospital provincial, pero en la práctica se ha convertido en un hospital regional, ya que a esta casa de salud llegan pacientes de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura, sin olvidar los pacientes del norte de Pichincha.



¿FALTAN ESPECIALISTAS?

“Al momento no tenemos el o los profesionales en el área de psiquiatría, existe una profesional psiquiatra en el Hospital de Otavalo, pero como todas las casas de salud públicas trabajamos en red, en este caso el paciente es remitido al hospital de Otavalo”, dijo Lither Reyesgerente del Hospital San Vicente de Pául.

La autoridad igualmente refirió que no existe un neumólogo en el Hospital de Ibarra, sin embargo explicó que hay diferentes niveles de hospitales, el de Ibarra es catalogado como un hospital provincial, y por tanto solo tiene un nivel resolutivo, si pasa de ese eso, el paciente tiene que ser referido a un hospital de tercer nivel como los existentes en Quito.

Un hospital de tercer nivel amerita tener mayor tecnología y más especialistas como el neumólogo, el cirujano vascular, el neurocirujano, el cirujano oncólogo, entre otros médicos que al momento el San Vicente no dispone por no estar o no ser parte de dicho nivel.Es por eso que el paciente que necesite de atención en las especialidades antes expuestas son referidos a un hospital de tercer nivel como el Eugenio Espejo en la ciudad de Quito.

ALTA DEMANDA

Solo en el mes anterior llegaron más de seis mil personas que buscaban atención en esta casa de salud, exclusivamente por emergencia y 6 200 personas lo hicieron por consulta externa. El servicio de nefrología al momento cuenta con los insumos suficientes para atender a los pacientes que necesitan hacerse diálisis en la sangre y peritoneales. Al momento en este tratamiento están 26 pacientes. En total son 60, pero igualmente están trabajando dentro del sistema de red. Este servicio no tiene ningún costo para el paciente. Para el médico venezolano César Madrid, líder del servicio de imagenología, quien se incorporó al hospital San Vicente de Paúl, en abril de este año, solo en esta área trabajan dos especialistas y ocho tecnólogos quienes atienden a los pacientes que necesitan de radiografías y tomografías ya sean simples como contrastadas.

El médico no dudó en mencionar que diariamente se atiende una demanda de .cien pacientes, incluida la gente que llega por emergencia.

MEDICAMENTOS

“Tenemos un cuadro nacional de medicamentos básicos, allí están todas las medicinas que son para la resolución de la mayoría de cuadros de salud. En el hospital contamos con 248 items, es decir con 248 fármacos, pero hay algunos que por situación del proveedor que no le han llegado los médicos del extranjero hay unos espacios, en donde no hay, pero son de poca demanda. Pero lo que más se utiliza sí están disponibles, hacemos todos los esfuerzos para que no haya desabastecimiento”, reiteró Lither Reyes.

ACREDITACIÓN

“Esto responde a un proceso de evaluación de expertos internacionales, que ocupa altos estándares de evaluación. Este proceso en lo que corresponde al Hospital San Vicente de Paúl duró un poco más de un año. La acreditación internacional (nivel oro) se la alcanzó con un 94% de cumplimiento de los estándares requeridos”, dijo el gerente del principal hospital que tiene la capital imbabureña.

LOS PACIENTES

Para Eugenia Pérez, madre de familia, el hospital debería contar con más especialistas. Ella cuenta que su madre necesitaba la atención de un neumólogo, pero que en Ibarra no existe. “Viajar a Quito es difícil sobre todo para quienes no tenemos recursos y sobretodo con la edad de mi madre, ella tiene 85 años”, dijo.

Hay quienes también sigieren se abra la atención a través del call center para tomar una cita médica con un especialista directamente. “Nos dicen que tenemos que ir a un centro de salud, yo soy de La Esperanza y muchas veces los centros de salud no atienden los fines de semana. Entonces qué pasa en esos casos, debemos esperar al lunes, hasta eso dependiendo de las complicaciones de la persona, inclusive puede fallecer”, dijo la ciudadana.

EL DATO NACIONAL

“Ecuador es el único país en América Latina que cuenta con hospitales públicos acreditados internacionalmente” destacó el presidente de la República, Rafael Correa. Hasta el año pasado, 36 hospitales públicos fueron acreditados por la Accreditation Canada International (ACI), una de las más exigentes del mundo y cinco de estas casas de salud están en la capital.

La política de certificación internacional, que viene desde el 2013, responde a la decisión de que los hospitales del país cuenten con estándares de calidad para la atención de salud de los ecuatorianos.

En estos nueve años el Gobierno ha invertido 13 600 millones de dólares. El Fondo de Salud del Ecuador (Fonse) será el encargado de controlar los montos que se destinaban a hospitales policiales y militares, así como también será el responsable de “cruzar cuentas”, de pacientes del sector público que han sido derivados a clínicas privadas. “El dinero del IESS no va a entrar a este fondo, pero va a tener la misma lógica. Va a fondear el presupuesto que le va a enviar a sus hospitales y será en función del servicio, de procedimientos y el presupuesto que manda a sus centros de salud del seguro social del campesino, etc. Se hará en función de la cobertura de población, con un indicador per cápita, una cantidad por ciudadano que esté cubriendo o atendiendo y con esto el sistema se vuelve mucho más eficiente”.

El Presidente dijo que Ecuador es el único país a nivel latinoamericano que está a la vanguardia de esta certificación. “A nivel hispanoamericano, México no tiene hospitales acreditados, Colombia, ni Argentina, el único país es Ecuador y vamos a tener 12. Serán 44 hospitales acreditados hasta el 2016”, concluyó.