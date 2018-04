Los comerciantes del Mercado Amazonas están divididos

Sin marcos

IBARRA. La terminación del contrato entre el Municipio y la empresa Seyse, relacionado con la construcción del nuevo Mercado Amazonas sigue dando tela que cortar. Ahora los principales involucrados del proyecto, los comerciantes, salen a dar su punto de vista, sin embargo no todos coinciden en sus criterios. Unos están a favor de que el mercado se construya en el sitio escogido por la actual administración municipal y otros desean que el nuevo mercado se construya en el mismo lugar.



“Son cincuenta años de este mercado caduco, las autoridades no visitan el mercado y no saben cómo nos encontramos aquí. Por eso nuestro sueño era de tener un mercado nuevo y ordenado, parecía que se iba a ser realidad, pero porque hubo resentimientos con la señora Andrea Scacco es lo que estamos ahorita con esta preocupación. Entonces les pedimos a los señores concejales que se unan y luchen por hacer una mejora de mercados, pero que sea un mercado digno y no solo parches como siempre de ha hecho”, dijo Blanca Quiguango presidenta de la Unión de Organizaciones del Mercado Amazonas, quien dijo sentirse indignada con lo que ha pasado, pero que sin embargo respaldan al alcalde Álvaro Castillo.



EN CONTRA



Pero no todos los comerciantes están a favor de que se construya el nuevo mercado en el sitio en donde ya existe la primera fase.



Para Hilda Isabel Prado, comerciante que labora en el Mercado Amazonas por el lapso de 35 años, dijo que ellos desconocían el proyecto del nuevo mercado. “Estaba ya en construcción pero nosotros no sabemos el precio, de ese proyecto, nunca vino a una reunión o nos llamó a todos los comerciantes”, dijo Prado. “Los señores dirigentes del mercado vienen “disque” a una rueda de prensa acá al sector abierto. Nosotros no estamos en contra del nuevo mercado, pero queremos que se realice aquí mismo”, argumentó la vendedora.



Rosa Navarrete es otra comerciante que tampoco quiere se construya el nuevo mercado en otro lugar sino en el sitio donde al momento funciona el centro de comercio.



“Pero esto no es nuevo, yo soy fundadora de este mercado, trabajo aquí 52 años y el mismo tema lo vengo escuchando desde hace 26 años. Que ya construyen un nuevo mercado y nada de nada”, dijo la comerciante.

Los comerciantes que apoyan al Alcalde aseguran que el proyecto debe buscar otra fuente de fiananciamiento.